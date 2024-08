- Après le départ de Tabakovic, ils deviennent les remplaçants potentiels de Hertha.

Hertha's manager Cristian Fiel a affiché un certain détachement quant au prochain départ de son meilleur buteur Haris Tabakovic, déclarant simplement "C'est juste du football", avant la confirmation officielle de son transfert vers l'équipe de Bundesliga Hoffenheim. Malheureusement, ce départ, confirmé par Hertha un vendredi soir, représente un coup dur dans le monde du sport.

Fiel dispose de plusieurs options au sein de son équipe. Chacune d'entre elles a démontré son potentiel buteur, selon l'entraîneur, et apporte des styles de jeu différents.

Luca Schuler : Cet été, Hertha a acquis Schuler de Magdeburg, et Fiel admire son appétit pour recevoir le ballon profond et son travail acharné. Bien qu'il n'ait que 25 ans, le attaquant n'a pas encore eu beaucoup de temps de jeu et n'a pas encore marqué.

Florian Niederlechner : Le vétéran de 33 ans, qui a rejoint Berlin au début de 2023, a connu des périodes prometteuses mais a également passé du temps sur le banc. Récemment, il a marqué un doublé depuis le banc lors de la victoire 5-1 de Hertha en coupe à Rostock. "Flo Niederlechner est un joueur polyvalent qui peut également jouer dans d'autres positions. Il semble toujours savoir où va le ballon et peut marquer des buts", a commenté Fiel.

Smail Prevljak : Prevljak a rejoint Hertha l'été dernier mais a souvent été le remplaçant de Tabakovic, jouant peu vers la fin de la saison. Récemment, Fiel l'a complimenté : "Smail est le joueur le plus abouti de tous." S'il reçoit le ballon dans une bonne position, il est probable qu'il finisse dans le but.

Derry Scherhant : Le joueur de Berlin natif est entré en jeu à la place de l'attaquant blessé Fabian Reese sur l'aile gauche pour les premiers matchs de championnat et a marqué à Rostock. Bien que l'energique Scherhant de 21 ans préfère le centre, il était une cible de transfert mais semble maintenant rester à Berlin.

