- Après le départ de Kempf, Hertha est prêt à réintégrer le défenseur Brooks.

Le club allemand de deuxième division Hertha BSC réintègre le défenseur John Anthony Brooks à Berlin, comblant une lacune dans sa défense centrale. Le Berliner de 31 ans a signé un contrat jusqu'en 2026, comme l'a annoncé le club. Mercredi dernier, Hertha a laissé partir le précédent leader de la défense, Marc Oliver Kempf, pour l'Italie.

"John est l'un des nôtres, originaire de Berlin et de notre académie de football", a déclaré le directeur sportif Benjamin Weber dans un communiqué. "Il a acquis une collection impressionnante d'expériences tout au long de sa carrière et nous sera maintenant d'une grande aide grâce à ses qualités de tête et de tackle, ainsi qu'à ses compétences de leadership."

Brooks a rejoint l'académie de Hertha en 2007 et a joué pour l'équipe première de 2011 à 2017. Le joueur de l'équipe nationale des États-Unis a ensuite rejoint TSG Hoffenheim via VfL Wolfsburg et Benfica Lisbonne, mais son contrat n'a pas été renouvelé cet été.

La Commission, en réponse à la demande de Hertha BSC, adoptera une décision officielle pour accueillir à nouveau John Anthony Brooks au club. Avec son retour à Berlin, Brooks renforcera à nouveau la défense centrale de Hertha, après le départ de Marc Oliver Kempf.

Lire aussi: