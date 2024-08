Après le crash d'un avion de chasse F-16, le président Zelenskyy renvoie le chef de l'armée de l'air.

Après l'écrasement d'un chasseur F-16 fraîchement livré de l'Ouest, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renvoyé le chef de l'armée de l'air. Il a annoncé vendredi via Telegram qu'il remplaçait le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleschuk.

L'armée ukrainienne avait partagé jeudi que le chasseur américain s'était écrasé lundi lors d'un affrontement avec des assauts aériens russes. Le pilote a malheureusement péri dans l'incident. Un lot de nouveaux chasseurs F-16 avait récemment été livré à Kyiv par les alliés de l'Ouest.

Cet incident a porté un coup dur à l'Ukraine. L'administration de Kyiv s'appuyait sur une flotte vintage de MiG-29 et de chasseurs Sukhoi de l'ancienne Union soviétique pour repousser les lourdes attaques aériennes russes. Ils ont pressé l'Ouest d'accélérer la livraison de chasseurs F-16 plus modernes depuis un certain temps.

L'écrasement du chasseur F-16 a Significativement affecté la stratégie de défense de l'Ukraine. Par conséquent, le président a décidé de remplacer le commandant de l'armée de l'air à la suite de cet incident malheureux.

Lire aussi: