La situation au Moyen-Orient s'est un peu calmée après l'intense affrontement entre la milice chiite libanaise Hezbollah et l'armée israélienne, mais la tension persiste. Le département de la Défense des États-Unis a ordonné à l'armée américaine de déployer deux porte-avions et leurs navires d'escorte dans la région. En soirée, le groupe Hamas, aligné sur Hezbollah, a lancé un missile depuis le sud de la bande de Gaza en direction de Tel-Aviv. Le missile est tombé sans causer de dommages dans une zone ouverte au sud de la ville côtière israélienne.

D'après les registres médicaux, une femme a été blessée en se hâtant vers un abri. Les tentatives précédentes de négocier une trêve à Cairo, en Égypte, ont échoué. Des sources de l'aéroport ont rapporté que la délégation israélienne a quitté la ville après quelques heures, tandis que l'émir Tamim bin Hamad Al Thani du Qatar et les représentants de Hamas ont également quitté la ville. Une source de sécurité égyptienne a informé l'agence de presse allemande à propos de l'"impasse difficile" qui existe.

Éviter de nouvelles escalades dans le conflit Israël-Gaza

Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte travaillent à obtenir une trêve, libérer les otages et prévenir un conflit à grande échelle. Ils médient activement dans le conflit en cours entre Israël et Hamas à Gaza, qui dure depuis presque onze mois, alors que les deux parties refusent des pourparlers directs. Après l'attaque de grande envergure de Hezbollah contre Israël et les frappes de rétorsion de l'armée israélienne au Liban, les puissances militaires régionales ont exprimé leur désir d'éviter une chaîne de réactions qui pourrait dégénérer en un conflit plus large au Moyen-Orient, selon le "Wall Street Journal".

Après l'attaque, Hasan Nasrallah, le leader de Hezbollah, a adopté un ton relativement modéré, déclarant : "Notre intention n'était pas de viser des civils, mais des objectifs militaires." Dans ses habituelles remarques antagonistes envers Israël, Nasrallah a également fait allusion à de nouvelles attaques impliquant l'Iran et la milice houthis du Yémen. Hezbollah a gardé l'option de nouvelles frappes ouvertes, mais pour l'instant, la réaction à la mort de son commandant militaire Fuad Schukr par Israël en fin juillet s'est estompée – permettant au Liban de pousser un soupir de soulagement.

Netanyahu : "Ce n'est pas fini"

L'armée israélienne a annoncé une "menace imminente" pour ses citoyens et a commencé à attaquer divers objectifs dans le sud du Liban tôt dimanche matin. L'armée a affirmé avoir détruit plusieurs milliers de missiles visant le nord d'Israël, ainsi que d'autres menaces. Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré : "Ce n'est qu'un début."

Hezbollah n'a pas l'intention de déclencher une guerre plus large, selon Danny Citrinowicz, analyste de l'Institut d'études de sécurité nationale à Tel-Aviv, selon le "Wall Street Journal". Mohanad Hage Ali, le directeur adjoint de la recherche au Centre Carnegie Moyen-Orient Malcolm H. Kerr à Beyrouth, a déclaré de manière similaire que les pertes limitées du côté israélien suggèrent que Hezbollah entend contenir le conflit.

En Israël, un soldat est mort, selon les registres militaires. Un jeune de 21 ans a été blessé par des débris tombant d'un missile de défense israélien sur un bateau naval. Au Liban, trois personnes ont péri.

Les Houthis ont célébré l'"attaque courageuse et audacieuse" de Hezbollah. Hamas l'a qualifiée de "gifle" pour le gouvernement israélien. La possibilité d'une deuxième vague de représailles dépendra de l'évolution des négociations à Gaza.

Soutien continu des États-Unis à Israël

Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a affirmé le droit d'Israël à se protéger lors d'une conversation téléphonique avec son homologue israélien Joav Galant, selon un communiqué du Pentagone. Simultanément, Austin a assuré Galant du soutien continu des États-Unis à Israël dans la lutte contre les menaces d'Iran et de ses alliés régionaux.

En soirée, le chef d'état-major interarmées des États-Unis, Charles Brown, est arrivé en Israël. Il rencontrera le chef d'état-major israélien Herzi Halevi, selon l'armée israélienne. Leurs discussions porteront sur des questions de sécurité et de stratégie au Moyen-Orient, compte tenu des menaces actuelles. Selon l'armée israélienne, ses relations avec les forces américaines se renforceront pour renforcer la stabilité régionale et la coopération entre les deux forces.

Les États-Unis restent le principal allié d'Israël. Ils ont récemment ajouté des navires de guerre, des avions et même un sous-marin armé de missiles dans la région - peut-être pour aider Israël en cas d'attaque de forces au Liban ou en Iran. Dans la région, en plus du porte-avions "USS Theodore Roosevelt" déjà déployé, le porte-avions "USS Abraham Lincoln" et ses navires d'escorte sont également présents.

Vaccinations préventives contre la polio à Gaza

Suite à des avertissements sur une épidémie de polio majeure, des vaccins contre la maladie ont été introduits dans la bande de Gaza, théâtre de conflits. Des vaccins pour 1,25 million de personnes ont été transportés à travers le poste-frontière de Kerem Shalom vers la bande côtière, selon un communiqué de l'agence israélienne chargée des affaires palestiniennes, COGAT.

Selon le communiqué, des équipes médicales internationales et locales administreront des vaccins contre la polio à des enfants non vaccinés dans divers endroits de la bande de Gaza dans les jours à venir. Les représentants de l'ONU ont demandé un cessez-le-feu pour permettre la vaccination contre la polio de centaines de milliers d'enfants dans la région en guerre.

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé vendredi une vive préoccupation concernant le premier cas de polio confirmé dans la bande de Gaza depuis 25 ans - un bébé de dix mois de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza. Compte tenu du risque élevé d'infection, le ministère de la Santé palestinien, l'OMS et UNICEF ont prévu deux campagnes de vaccination dans les semaines à venir.

