Suite à une attaque contre une pizzeria à Eislingen (district de Göppingen), deux adolescents sont suspectés, entre autres, de tentative de meurtre. Les premières investigations du parquet d'Ulm et de la police criminelle ont renforcé les soupçons que les deux mineurs étaient impliqués dans le crime, comme l'indique un communiqué de presse conjoint publié lundi.

Dimanche, un juge d'Ulm a délivré des mandats d'arrêt pour suspicion de tentative de meurtre en relation avec la détonation d'un engin explosif, ainsi que d'incendie criminel. Les garçons sont en détention. Les motifs du crime restent inconnus, selon le parquet.

Au moment de l'explosion, deux hommes âgés de 53 et 56 ans se trouvaient dans la pizzeria. Ils ont été légèrement blessés. L'un d'eux est le propriétaire.

Les suspects sont soupçonnés d'avoir d'abord jeté une pierre à travers une fenêtre avant qu'au moins l'un d'eux ne jette un engin explosif ou incendiaire à travers le trou dans le restaurant. L'âge et l'identité des deux suspects ne sont pas divulgués par le parquet.

Il y a eu une explosion puissante : toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que les meubles de la pizzeria, ont été endommagés. La police a estimé les dommages à au moins 50 000 euros. Les témoins ont été priés de se manifester.

Aucun lien avec la guerre des gangs

Il n'y a actuellement aucun indice d'un lien avec la guerre des gangs entre deux groupes rivaux dans la région de Stuttgart. "Nous n'avons aucune preuve de cela", a déclaré une porte-parole du parquet.

Les deux groupes - l'un attribué grossièrement à la région d'Esslingen, Ludwigsburg et Plochingen, l'autre au district de Stuttgart de Zuffenhausen et Göppingen - compteraient plus de 500 membres, principalement des jeunes, selon les estimations précédentes des experts. Selon l'Office de police criminelle de l'État, plus de 70 membres suspects ont été arrêtés jusqu'à présent. Plus de 200 mandats de perquisition ont été exécutés, 31 armes à feu ont été saisies, et environ 50 couteaux ont été sécurisés. Cependant, les raisons du conflit sanglant entre les deux groupes restent largement inconnues. Selon l'évaluation du président de l'Office de police criminelle de l'État, Andreas Stenger, il ne s'agit pas de clans familiaux ou de crime organisé classique.

