- Après l'attaque du restaurant, deux adolescents sont à l'étude.

Suite à une attaque contre une pizzeria à Eislingen (district de Göppingen), deux adolescents sont suspectés, entre autres chefs d'accusation, de tentative de meurtre. Les premières investigations du parquet de Ulm et de la police criminelle suggèrent que les deux mineurs étaient impliqués dans le crime, comme l'indique un communiqué de presse conjoint publié lundi.

Dimanche, un juge d'Ulm a délivré des mandats d'arrêt pour suspicion de tentative de meurtre en relation avec la détonation d'un engin explosif, ainsi que d'incendie criminel. Les adolescents sont actuellement en détention. Les motifs restent inconnus, et le parquet a refusé de commenter les âges et les identités des suspects.

Au moment de l'explosion, deux hommes âgés de 53 et 56 ans se trouvaient dans la pizzeria et ont subi des blessures légères. L'un d'eux était le propriétaire.

Les dégâts sont estimés à au moins 50 000 euros.

Les suspects sont soupçonnés d'avoir jeté une pierre à travers une fenêtre avant qu'au moins l'un d'eux ne lance un engin explosif ou incendiaire à travers l'ouverture dans le restaurant.

L'explosion a causé des dommages importants : toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que l'intérieur de la pizzeria, ont été détruites. La police a estimé les dégâts à au moins 50 000 euros. Les témoins sont priés de se manifester.

Aucun lien avec la guerre des clans sanglante

À ce stade, il n'y a aucun indice d'un lien avec la guerre des clans sanglante entre deux groupes rivaux dans la région métropolitaine de Stuttgart. "Nous n'avons aucune preuve de cela", a déclaré un porte-parole du parquet.

Les deux groupes – l'un étant grossièrement associé à la région d'Esslingen, Ludwigsburg et Plochingen, l'autre au district de Stuttgart de Zuffenhausen et de Göppingen – sont estimés à plus de 500 personnesmostly young, selon les estimations précédentes des experts. À ce jour, plus de 70 suspects ont été arrêtés.

Plus de 200 mandats de perquisition ont été exécutés, 31 armes à feu saisies et environ 50 couteaux récupérés. Selon les enquêteurs, il reste largement mystérieux pourquoi les deux groupes sont engagés dans un conflit aussi violent. Le président de la LKA, Andreas Stenger, estime qu'il n'est pas lié à des clans familiaux ou au crime organisé classique.

Les chefs d'accusation contre les adolescents comprennent également la destruction de biens, en plus de la tentative de meurtre. L'explosion et les dommages subséquents n'ont pas fait partie de la guerre des clans en cours entre les deux groupes.

