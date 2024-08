- Après l'attaque de Wiesn, des réglementations plus strictes ont été mises en place.

En raison de l'incident tragique de Solingen, Munich prévoit de renforcer les mesures de sécurité pour l'Oktoberfest. Selon le maire Dieter Reiter (SPD), des contrôles plus stricts seront mis en place, ce qui pourrait entraîner des files d'attente plus longues aux points d'entrée, mais la sécurité passe avant tout. La Wiesn est le plus grand festival folklorique du monde, attirant des millions de visiteurs chaque année. Cette année, l'Oktoberfest aura lieu du 21 septembre au 6 octobre.

Herrmann : la Wiesn n'est pas identique à Solingen

Le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann (CSU), estime que les circonstances de sécurité ne sont pas similaires à celles de Solingen. Lors d'événements comme la Wiesn, il existe généralement des protocoles de sécurité robustes et bien établis, a déclaré Herrmann sur la radio bavaroise. "C'est un tout autre jeu si j'organisais une célébration urbaine exceptionnelle comme Solingen", a insisté Herrmann. Un "festival exceptionnel" n'a pas le même niveau de mesures de sécurité.

Herrmann a mis en avant les mesures de sécurité supplémentaires prises pour protéger les visiteurs de l'Oktoberfest sur la Theresienwiese. Des barricades pour empêcher les attaques de camions sont installées en permanence, ainsi qu'une interdiction des couteaux et des contrôles de sacs pour tous les visiteurs. Des propos similaires ont été tenus par le responsable de la Wiesn, Clemens Baumgaertner (CSU), lors du week-end. "Solingen ne nous prend pas au dépourvu, et nous n'avons pas besoin de repartir de zéro car ces scénarios d'incident sont déjà pris en compte dans le plan de sécurité." Cependant, tout sera revu à nouveau. Il serait imprudent de ne pas tout réexaminer maintenant, a-t-il ajouté.

Le vendredi, trois personnes ont été tuées par couteau dans la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de Solingen. Un Syrien de 26 ans est recherché par le parquet fédéral pour meurtre et appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI). Le suspect est en détention.

Le débat sur l'interdiction des couteaux n'est pas la préoccupation principale, selon le ministre de l'Intérieur

Après l'attaque, un débat sur l'interdiction des couteaux a surgi. Cependant, Herrmann considère d'autres discussions comme plus importantes. "Maintenant, nous discutons de la possibilité d'attaques islamiques, et nous devons parler d'attaques islamiques, pas de la longueur des couteaux en Allemagne", a-t-il déclaré. Il a réaffirmé son assertion selon laquelle moins de Syriens devraient être admis dans notre pays. Il est évident que la capacité d'intégration de l'Allemagne est mise à rude épreuve.

Le maire Reiter a déclaré qu'il fallait faire tout ce qui était possible pour minimiser les risques dans notre pays. "Cela inclut également l'expulsion rapide des demandeurs d'asile rejetés et l'application des lois existantes", a expliqué Reiter.

