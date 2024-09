Après l'attaque de Sumy, environ 280 000 personnes sont actuellement sans électricité.

09:28 Ukraine: Les Russes décapitent un POWLe commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien révèle l'exécution d'un prisonnier de guerre ukrainien désarmé, les mains liées avec du ruban adhésif, par les Russes à l'aide d'une épée. "Les Russes ont décapité un prisonnier de guerre ukrainien", annonce le commissaire, exprimant son incrédulité face aux atrocités commises par les Russes. Une image du soldat décédé a été publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. L'épée utilisée pour l'exécution porte l'inscription "Pour Kursk" dessus. Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova partagent des photos de soldats ukrainiens qui ont survécu à la captivité russe.

09:02 Commandant tchétchène discute de l'offensive de KurskLorsque l'Ukraine a surpris la Russie avec une attaque dans la région frontalière de Kursk au début août, la direction militaire russe est restée silencieuse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a affiché de l'optimisme sur son canal Telegram le premier jour de l'offensive : "Restons calmes, consommons du pop-corn et regardons nos gars écraser l'ennemi." Depuis, Alaudinow s'est imposé comme le principal commentateur de l'offensive de Kursk, ses déclarations étant promues par les médias russes. L'attention médiatique n'est possible qu'avec l'approbation de figures de haut niveau, selon les experts consultés par l'agence de presse AFP. Comme le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, Alaudinow semble jouir d'un degré inhabituel de liberté d'expression. Certains spéculent même qu'il pourrait être un potentiel successeur de Kadyrov, prétendument malade.

08:42 L'Allemagne offre 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'UkraineL'Allemagne offre à l'Ukraine une aide hivernale supplémentaire de 100 millions d'euros, comme l'a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors d'une réunion à Chisinau, la capitale de la République de Moldavie. "L'automne approche et l'hiver est à l'horizon", a déclaré Baerbock avant de participer à la réunion du Partenariat Moldova. La Russie planifierait apparemment une autre "guerre d'hiver", dans le but de rendre la vie des Ukrainiens le plus difficile possible.

08:01 La Russie attaque les installations énergétiques de Sumy depuis les airsL'Ukraine signale une autre importante attaque de drones de la Russie. La défense aérienne aurait abattu 34 des 51 drones russes de la nuit précédente, couvrant cinq régions. Les autorités locales de la région nord-est de Sumy rapportent que les installations énergétiques ont également été ciblées. Un total de 16 drones russes ont été interceptés, avec des infrastructures critiques, y compris les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, raccordés à des sources d'énergie de secours. Les équipes d'urgence sont actuellement en train de procéder aux réparations.

07:37 La Russie perd 1020 soldats en 24 heuresSelon le quartier général des forces armées ukrainiennes, la Russie a perdu 1020 soldats, soit par mortalité, soit par blessures, au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre total de pertes russes depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022 à 635 880. Au cours des dernières 24 heures, six systèmes d'artillerie ont été détruits ou endommagés, ainsi que deux chars, en plus de six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Kyiv Post : L'Ukraine attaque l'aéroport militaire russe d'EngelsSelon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", l'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été attaqué pendant la nuit par des drones. Le rapport comprend des vidéos montrant des explosions. Selon le rapport, des bombardiers stratégiques équipés de missiles utilisés par la Russie pour bombarder les villes ukrainiennes sont basés sur cet aéroport.

06:35 Stoltenberg soutient le débat sur les armes à longue portée pour l'UkraineLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, appuie la discussion mondiale en cours sur l'autorisation accordée à l'Ukraine pour frapper le territoire russe à l'aide d'armes à longue portée occidentales. "C'est à chaque allié de prendre ces décisions, mais la collaboration est cruciale, comme nous le faisons", a déclaré Stoltenberg dans une interview avec le diffuseur britannique LBC. L'Ukraine demande à ses alliés cette autorisation pour cibler les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures depuis des semaines. Stoltenberg exprime des préoccupations quant à une possible escalade du conflit, déclarant : "Cependant, je crois toujours que le plus grand risque est que Poutine triomphe en Ukraine."

06:13 Meta isole le diffuseur de propagande russe RTMeta, la société qui supervise les plates-formes telles que Facebook, a imposé une interdiction de la diffusion de la propagande d'État russe à travers des médias tels que la chaîne de télévision RT dans le monde entier. RT (anciennement Russia Today) et les organisations affiliées ne seront plus autorisés à diffuser des informations sur les applications propriété de Meta, telles que Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. RT est déjà bloqué dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de campagnes de désinformation concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour plus d'informations, veuillez consulter ce lien :

05:33 Loukachenko libère 37 prisonniers en BiélorussieLe dirigeant autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko a pardonné 37 prisonniers. L'administration présidentielle de Minsk déclare qu'ils ont été condamnés pour "extremisme", une accusation couramment utilisée en Biélorussie pour qualifier les critiques du gouvernement. Parmi ceux qui sont pardonnés, il y a six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Aucun détail n'est fourni sur les identités spécifiques des 37 individus bénéficiaires de la grâce. Au cours des deux derniers mois, Loukachenko a pardonné plusieurs fois des prisonniers qui ont manifesté contre le gouvernement. En août, il a pardonné 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres en septembre. À chaque fois, Loukachenko a insisté sur le fait que les prisonniers ont manifesté du remords et ont demandé pardon.

03:11 Rapport de l'ONU : détérioration de la situation des droits de l'homme en Russie Selon un rapport de l'ONU, les violations des droits de l'homme en Russie sont en augmentation. Selon Mariana Katzarova, rapporteuse spéciale nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023, il existe un système systématique de violations des droits de l'homme soutenu par l'État, principalement utilisé pour réprimer la société civile et l'opposition politique, selon le rapport. Les individus critiques des actions de la Russie contre l'Ukraine et les dissidents sont plus agressivement ciblés. Katzarova estime qu'au moins 1372 prisonniers politiques ont été condamnés. Ces défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines sans fondement. En prison, ils ont été soumis à la torture. Les prisonniers politiques sont isolés en cellules, tandis que d'autres sont contraints d'être internés dans des cliniques psychiatriques. Cela ne concerne que les cas connus, suggère un employé, sous-entendant que le nombre réel pourrait être plus élevé.

23:24 La Suède pourrait prendre la tête de la présence proposée de l'OTAN en Finlande L'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, et la Suède pourrait être à la tête de cette opération. Cela impliquerait un modèle unique de forces terrestres multinationales de l'OTAN connu sous le nom de Forces terrestres avancées (FLF), similaire à celles d'autres pays de l'OTAN bordant la Russie. Le ministre de la Défense suédois Pål Jonson et le ministre de la Défense finlandais Antti Häkkänen ont annoncé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson exprime sa gratitude d'avoir été choisi par la Finlande pour servir de « nation cadre » pour cette présence. Il croit que cela renforcera la sécurité globale de l'OTAN.

En réponse aux préoccupations concernant les droits de l'homme soulevées par l'ONU, le président du Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme pourrait convoquer une session extraordinaire pour aborder la détérioration de la situation des droits de l'homme en Russie, exhortant la Russie à respecter le droit international et les droits de l'homme.

Compte tenu des tensions croissantes et des attaques de drones continues à Sumy, le président du Conseil européen pourrait initier des discussions avec d'autres dirigeants européens au sujet de l'augmentation de l'aide humanitaire et du soutien militaire à l'Ukraine, dans le but de renforcer ses capacités de défense et sa résilience.

Lire aussi: