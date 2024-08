- Après l'attaque au couteau, l'accusé doit être placé dans un service psychiatrique.

Le procès pour une agression au couteau contre deux enfants a commencé au tribunal régional de Duisburg. Le défendeur de 21 ans est accusé d'avoir gravement blessé les enfants de neuf et dix ans sur la voie publique avec un couteau en février. L'Allemand est considéré comme atteint de troubles mentaux et est donc innocenté. Le tribunal doit déterminer lors du procès s'il représente un danger pour la population et doit être interné à vie dans un hôpital psychiatrique sécurisé.

Le défendeur était apparemment déjà considéré comme une personne à haut risque avant l'incident sanglant. En février 2023, il aurait menacé sa mère de violences envers un médecin. Il aurait également exprimé des fantasmes violents dans une discussion en ligne en début d'année 2024. En mars, le comité juridique du parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a tenu une séance spéciale pour discuter du contexte de l'affaire.

Les deux enfants ont été gravement blessés lors de l'attaque. Après l'incident, ils se seraient réfugiés dans une école primaire, où un enseignant est venu à leur secours. Les secours ont finalement conduit la fille de neuf ans et le garçon d'un an son aîné à l'hôpital, où tous deux ont été opérés.

