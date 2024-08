Après l'assaut russe, Kharkiv rend hommage aux défunts.

Après une attaque russe sur Kharkiv, en Ukraine, les habitants et les proches pleurent les victimes. Selon Oleg Synegubov, gouverneur de la région de Kharkiv, 7 personnes ont été tuées et 97 blessées, dont plus de 20 mineurs. La plus jeune victime est reportedly un bébé de 10 mois. L'une des personnes décédées serait Veronika Kozhushko, une artiste ukrainienne de 18 ans. Serhiy Zhadan, un artiste ukrainien célèbre, a exprimé ses sentiments sur sa mort sur Facebook : "Les Russes continuent de démolir notre avenir. Pas de pardon," a-t-il écrit, en postant l'un des dessins de Kozhushko.

Je pourrais dire que c'est un changement dans les plus hauts rangs de l'armée de l'air ukrainienne, mais c'est regrettable. Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Ummerov, a déclaré à CNN que c'était plus comme un glissement, mais il le regrette. Ummerov a souligné que l'enquête sur les raisons se poursuit. "Je ne veux pas spéculer."

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré lors de la conférence GLOBSEC à Prague que l'Ukraine devrait sortir vainqueur de sa guerre contre la Russie. Frederiksen a affirmé que c'était une issue inévitable. "Il n'y a pas d'autre façon pour l'Ukraine de gagner la guerre. Si la Russie gagne, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui perdra, mais nous tous," a-t-elle déclaré. La Première ministre danoise a souligné que l'Union européenne était presque unanime sur cette question. "L'Europe n'a jamais été aussi unie qu'elle ne l'est maintenant... À certains moments, nous avons des débats internes... Mais c'est 26 contre un," a-t-elle déclaré, voulant dire toute l'Europe contre la Russie.

Les forces russes semblent avoir pris le contrôle de Kirove dans la région de Donetsk, selon le ministère de la Défense russe à Moscou. Les troupes russes ont progressivement progressé le long du front est depuis un certain temps. Donetsk, ainsi que Louhansk, forme la puissance industrielle connue sous le nom de Donbass. Les deux régions, ainsi que Zaporijjia et Kherson plus au sud en Ukraine, ont déjà été annexées par la Russie en septembre 2022, bien que ses troupes ne les contrôlent pas complètement. L'Ukraine vise à récupérer tous les territoires, y compris la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014 et est située loin au sud de Kherson.

Des sources russes affirment que des forces ukrainiennes ont attaqué Belgorod, entraînant des morts et des blessés. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a annoncé cela sur son canal Telegram. During a nighttime air strike on Belgorod, three people were killed and over 30 injured, including three children, Gladkov reported. Over a dozen residential buildings and 47 vehicles were also damaged.

Selon les rapports, la Russie tente de manipuler les élections en Moldova, qui doit organiser des élections présidentielles le 20 octobre et un référendum sur l'adhésion à l'UE dans sa constitution. Brigitta Triebel, directrice de l'office de la Konrad-Adenauer-Stiftung à Chisinau, affirme que la Russie diffuse des informations trompeuses et fausses pour influencer les élections. "Les Moldaves sont avertis : si vous ne voulez pas être entraîné dans un conflit comme en Ukraine, votez pour les partis pro-russes," a déclaré Triebel. "Les peurs des gens sont exploitées."

L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir intercepté 24 drones russes. La Russie aurait lancé 52 drones contre des cibles ukrainiennes pendant la nuit, touchant huit régions. 25 drones du type iranien Shahed se seraient écrasés d'eux-mêmes, tandis que trois autres se dirigeaient vers la Russie et la Biélorussie. Il n'y avait pas de rapports d伤害或重大Damage. La cible de l'attaque russe incluait Kyiv, où c'était la quatrième attaque de ce type cette semaine. Tous les drones visant Kyiv ont été interceptés.

Des blogueurs militaires russes ont partagé une vidéo d'une supposée attaque ukrainienne contre un convoi russe en route pour un village dans la région de Kursk. La vidéo montrerait des dommages infligés à des véhicules militaires et l'effondrement d'un ponton sur la rivière Seym dans la région de Kursk.

Les autorités de la ville russe de Shebekino rapportent des tirs ukrainiens. Une femme a été blessée lors de l'incident samedi. Shebekino est situé près de la frontière ukrainienne.

09:00 L'Ukraine révèle les pertes humaines russes L'autorité militaire ukrainienne a révélé de nouveaux chiffres de pertes pour les soldats russes en Ukraine. Le rapport suggère que la Russie a perdu environ 614 950 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 1 360 au cours des 24 dernières heures. Le rapport indique également la destruction de huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones pendant cette période. Depuis le début de l'offensive massive, la Russie aurait perdu 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 drones, 28 navires et un sous-marin, selon les sources ukrainiennes. Les estimations occidentales situent les pertes à un niveau inférieur, bien que ces chiffres soient probablement des minima.

08:35 La Russie : une vidéo affirme une attaque ukrainienne sur Belgorod Les autorités locales de Belgorod, une ville du sud-ouest de la Russie, rapportent que cinq personnes ont été tuées et 46 blessées dans une attaque suspectée ukrainienne tard vendredi soir (voir l'entrée 23:19). 37 personnes blessées ont été hospitalisées, dont sept enfants, selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod. Une vidéo controversée circulant sur les réseaux sociaux, prétendument filmée du tableau de bord d'une voiture, montre une voiture en train d'exploser en mouvement. Moments plus tard, une explosion est visible de l'autre côté de la rue. De telles images et allégations concernant des situations de combat ne peuvent être authentifiées indépendamment.

07:48 Médias : jusqu'à 66 000 soldats russes tués en UkraineSelon un média russe indépendant nommé Mediazona, au moins 66 471 soldats russes ont été tués dans le conflit en Ukraine. Aux côtés de BBC News en russe, Mediazona a dressé une liste de soldats russes tués en Ukraine grâce à une enquête open source. Les journalistes soulignent que ce chiffre ne représente que les individus dont les noms ont été identifiés grâce à des sources ouvertes, le nombre réel de pertes étant probablement beaucoup plus élevé. Le quartier général ukrainien affirme plus de 600 000 soldats russes tués. Les estimations occidentales fournissent des chiffres similaires.

07:15 Ukraine : le bilan s'alourdit à 7 dans une attaque russe sur KharkivSeven personnes, dont plus de 20 enfants, ont été tuées et 97 blessées dans une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, selon Oleg Synegubov, gouverneur de la région de Kharkiv. Un terrain de jeux pour enfants et un immeuble résidentiel de 12 étages ont été touchés par une bombe UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe, causant un incendie, selon les autorités de Kharkiv. Synegubov indique que les opérations de pompiers se sont poursuivies jusqu'au samedi matin.

06:27 ISW : la popularité de Poutine chez les Russes chuteL'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) signale que la mécontentement de la population russe envers leur gouvernement et le président Vladimir Poutine augmente suite à l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. Selon un sondage de l'agence d'opinion publique d'État, le Fond public d'opinion, 28% des répondants ont exprimé leur mécontentement ou leur insatisfaction face aux mesures prises par les autorités russes suite à l'incursion. Dans le même temps, les sondages de l'agence d'opinion publique d'État, le Centre de recherche de l'opinion publique (VCIOM), montrent que l'approbation de Poutine a chuté de 3,5% pour atteindre 73,6% lors de la deuxième dernière semaine d'août, un record depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. L'ISW suggère que ces sondages indiquent que le Kremlin reconnaît le mécontentement croissant du public depuis l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk.

05:40 Le Venezuela livre deux Colombiens à la RussieLe service de sécurité russe, le FSB, a obtenu deux citoyens colombiens qui sont rapportés avoir combattu pour l'Ukraine. Les deux Colombiens, Alexander Ante et Jose Aron Medina, ont été remis par le Venezuela après leur arrestation lors d'une escale à Caracas alors qu'ils rentraient en Colombie. Les médias espagnols rapportent que les deux individus se sont engagés dans la Légion internationale à l'été 2023. Ils ont été arrêtés à l'aéroport de Caracas en milieu de juillet. Le FSB affirme que des documents incriminants prouvant leur implication dans la guerre et des tenues militaires ukrainiennes ont été retrouvés sur les hommes.

04:47 Le président tchèque : l'offensive de Kursk non liée à l'opération ukrainienneLe président tchèque Petr Pavel estime que l'avancée des forces russes près de Pokrovsk dans la région de Donetsk n'est pas liée à l'opération ukrainienne dans la région russe de Kursk. "Je ne suis pas convaincu qu'il y a un lien direct entre l'avancée rapide des Russes sur le front de Pokrovsk et l'opération ukrainienne dans la région de Kursk," a déclaré Pavel à Radio Liberté. "La direction russe continue de chercher à capturer les territoires de toutes les quatre régions - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson - qu'elle considère comme les siennes," a ajouté le président tchèque, citant "Ukrainska Pravda". "Et elle veut y parvenir dans un délai convenable tant que les conditions météorologiques sont favorables aux opérations militaires," a-t-il ajouté, mettant la responsabilité sur les dirigeants russes.

03:47 Stoltenberg : l'offensive de Kursk "légitime"Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a considéré l'avancée des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk comme légitime. "L'Ukraine a le droit de se défendre, et ce droit ne s'arrête pas à la frontière," a déclaré Stoltenberg au journal Welt am Sonntag. Face aux accusations du gouvernement russe selon lesquelles l'Ouest avait été informé à l'avance de l'attaque sur le territoire russe, Stoltenberg a affirmé : "L'Ukraine n'a pas consulté l'OTAN concernant ses plans pour Kursk, et l'OTAN n'a pas contribué à ces plans." C'était la première réaction de Stoltenberg à l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe.

02:48 L'Ukraine accuse la Russie d'utilisation généralisée d'armes chimiquesDepuis le début de l'attaque russe contre l'Ukraine, plus de 4000 cas d'utilisation d'agents de guerre chimique ont été documentés sur le front, avec plus de 3100 cas rapportés depuis décembre 2023. Cette augmentation significative de l'utilisation d'armes, selon les autorités ukrainiennes rapportées à "The Kyiv Independent", indique une escalade importante de l'utilisation illégale d'agents de guerre chimique par rapport aux environ 600 cas rapportés en janvier par l'armée ukrainienne. Selon les statistiques ukrainiennes, le nombre de cas rapportés a atteint un pic record de 715 en mai 2024 et a progressivement diminué tout au long des mois d'été, sans données disponibles pour août pour le moment.

01:49 La CPI presse pour l'arrestation de Poutine lors de sa visite en MongolieFadi el-Abdallah, représentant de la Cour pénale internationale (CPI), a déclaré à la BBC que la Mongolie, en tant qu'État membre de la CPI, est tenue d'exécuter le mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite prévue. La visite de Poutine en Mongolie le 3 septembre représenterait sa première visite dans un pays membre de la CPI qui a ratified le Statut de Rome, qui oblige à l'arrestation des individus lors de leur entrée sur le territoire des signataires. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023, en raison du déplacement forcé d'enfants des régions occupées de l'Ukraine par la Russie.

00:33 Appel vidéo Biden-von der Leyen : Commémoration du jour de l'invasion russeLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné la nécessité de maintenir des relations transatlantiques solides, quel que soit le résultat des élections présidentielles aux États-Unis en novembre. La sexagénaire a reçu le prix transatlantique Czech and Slovak (CSTA) lors de la conférence sur la sécurité Globsec à Prague. Dans son discours dacceptation, elle a évoqué un appel vidéo avec le président américain Joe Biden le jour de linvasion de lUkraine par la Russie en février 2022. "Nous avons rapidement convenu dun stratégie de réponse à la guerre de Poutine", a déclaré von der Leyen. LEurope et les États-Unis se sont à nouveau tenus "côte à côte du côté du droit de lhistoire".

23:19 Russie : pertes dans les attaques de BelgorodAu moins cinq personnes ont péri dans des attaques ukrainiennes contre la région frontalière russe de Belgorod, ont rapporté des sources russes. Une femme et quatre hommes sont décédés de leurs blessures, selon un message Telegram du gouverneur régional Vyacheslav Gladkov. Trente-sept autres personnes ont également été blessées. Gladkov confirme que lUkraine a lancé des "munitions à cluster" sur la ville de Belgorod et la région à l'aide de lance-roquettes multiples.

ici.22:01 Stratégie de lUkraine en matière dalliance et de dronesLUkraine prévoit de collaborer avec des fabricants dalliance pour développer lIA pour les essaims de drones et des "missiles abordables" pour contrer les drones kamikazes russes, a annoncé le ministre de la Transformation digitale, Mykhailo Fedorov, lors du Forum Globsec à Prague. Tout au long de linvasion russe, à la fois lUkraine et la Russie ont investi massivement dans la technologie des drones, transformant considérablement la guerre moderne. Selon Fedorov, les soldats ukrainiens sont confrontés à divers défis, notamment linfanterie russe, des pénuries de munitions, des drones kamikazes et des drones de reconnaissance. En réponse, les forces ukrainiennes utilisent des drones à vue (FPV) à bas coût, des drones de reconnaissance, de petits systèmes de défense aérienne et des drones longue portée produits localement pour cibler les objectifs russes, a expliqué Fedorov. "Quels sont les défis à venir dont nous avons besoin daide ? Comment pouvons-nous créer un système de guidage laser efficace, développer lIA pour les essaims de drones, fabriquer des HIMARS ukrainiens et produire des missiles ukrainiens abordables pour abattre les Shaheds ?" dit Fedorov.

21:32 LUkraine reçoit des approvisionnements critiques en obus dartillerieLUkraine reçoit lune des premières livraisons de munitions pour obusiers de la coalition États-Unis-Europe, selon le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavsky, à Bruxelles. Les obus dartillerie de 155 mm sont cruciale

