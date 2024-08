La Figure de Proue de l'Alternative pour l'Allemagne - Après l'assaut du projet financier, le Backlash contre Hoek émerge.

À la suite de ses attaques contre une initiative d'une corporation promouvant la diversité et l'acceptation, le chef de l'AfD en Thuringe et candidat principal pour les élections régionales a fait l'objet de critiques nationales. Siegfried Russwurm, président de la Fédération des Industries Allemandes (BDI), a exprimé ses préoccupations à "World" concernant les propos de Höcke, les qualifiant de menace pour l'économie et mettant en évidence l'incompétence du parti.

À un meeting à Sommerda, cette figure importante de l'AfD en Thuringie a dénoncé l'initiative "Fabriqué en Allemagne - Fabriqué par la diversité" des entreprises familiales, la qualifiant d'hypocrisie. Il a souhaité que ces entreprises rencontrent de graves difficultés économiques, comme le confirment les enregistrements vidéo.

Russwurm s'est inquiété que l'hostilité envers les étrangers de l'AfD puisse aggraver le problème de pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne. Les propos de Höcke ont suggéré "qu'un gouvernement de l'AfD nuirait considérablement à l'économie et à la croissance en Allemagne de l'Est". Alors qu'elle affirmait représenter les intérêts des PME, l'AfD s'est avérée trompeuse.

Une forte opposition en Thuringe

Ces derniers jours ont vu une intense critique de l'AfD de la part de diverses sources en Thuringe. L'Association de l'Économie de Thuringe, les entreprises familiales et les représentants des chambres locales ont minimisé la politique de l'AfD. De nombreux candidats des partis opposés ont accusé l'AfD de nuire à l'économie. Höcke a fermement nié ces allégations.

Georg Maier, candidat principal du SPD, a exprimé ses préoccupations lors d'une interview télévisée quant aux travailleurs qualifiés peu enclins à déménager en Thuringe en raison d'un climat social hostile, qu'il a en partie attribué à Höcke et à l'AfD. Katja Glybowskaja, présidente de la Ligue des Associations Caritatives Libres de Thuringe, a également exprimé ses craintes quant à l'impact négatif sur le paysage social si les voix extrêmes prenaient le pouvoir dans la région. "Nous appelons à ne pas former d'alliance avec les forces de droite extrême", a-t-elle déclaré.

Le commerce de détail prend position

Cette semaine, Alexander von Preen, président de l'Association du Commerce de Détail Allemand (HDE), a commenté que "l'AfD a une fois de plus exposé l'une de ses figures de proue avec Björn Höcke". Selon la HDE, il y a actuellement environ 120 000 postes vacants dans le commerce de détail dans tout le pays. "Où trouver ces gens si les politiques se concentrent sur l'exclusion et l'isolement et prennent le pouvoir ?", a demandé von Preen.

Dans une publicité pleine page intitulée "Pourquoi le bleu n'est pas une option chez Edeka", la chaîne de supermarchés a critiqué l'utilisation par l'AfD du bleu comme couleur de parti depuis sa création. La publicité, parue dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" et les réseaux sociaux, présentait une variété de fruits et de légumes, notamment des concombres, du brocoli, des bananes, des cerises et des fraises. "Le rayon fruits et légumes regorge de diversité colorée", disait le texte. "L'évolution nous a appris que le bleu n'est pas un bon choix", ajoutait-il. "En Allemagne, les Bleus sont déjà aujourd'hui la plus grande menace pour une société diverse".

