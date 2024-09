- Après l'assaut de Solingen, le paysage aride suscite des discussions ouvertes "sans entrave de préjugés"

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, a qualifié la violence présumée islamiste à Solingen de "terreur sauvage et irrespectueuse" et aussi d'un "point de rupture". Il a déclaré qu'il est essentiel de consacrer des efforts importants à comprendre et à traiter les causes profondes du problème, s'adressant à une foule lors d'un service commémoratif au théâtre et à la salle de concert de Solingen, situé dans la ville de Bergisch. "Nous avons besoin de discussions franches sur les politiques d'asile, d'immigration et d'intégration", a-t-il ajouté. "Ces dialogues doivent être exempts de préjugés, sans perdre notre sang-froid, sans parti pris politique."

Le 23 août, trois festivaliers à Solingen ont trouvé la mort aux mains d'un couteau, tandis que huit autres ont été blessés. Un individu de 26 ans originaire de Syrie, actuellement en détention, est le principal suspect dans l'affaire. Le parquet fédéral examine diverses charges contre lui, notamment le meurtre et la participation présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI).

Durante el servicio conmemorativo, el Sr. Wüst expresó su sentir que la libertad fue el objetivo en Solingen. El ataque resonó en el corazón de la nación y dejó marcas indelebles en la sociedad. "A pesar de que su objetivo era dividir nuestra sociedad, el atacante finalmente falló", dijo. "Estamos firmes contra el terrorismo y continuaremos promoviendo la apertura en todo el mundo".

Entre los asistentes al servicio conmemorativo se encontraban el Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier, el Canciller Olaf Scholz, el Ministro Federal del Interior Nancy Faeser, el alcalde de Solingen Tim Kurzbach (todos del SPD), la Presidenta del Bundestag Bärbel Bas, la Vicepresidenta del Ministerio Presidente de Renania del Norte-Westfalia Mona Neubaur, la Ministra de Refugiados Josefine Paul (ambos Verdes) y el Ministro del Interior Herbert Reul (CDU).

Durante el servicio conmemorativo, el Ministro Presidente destacó la importancia de discutir en profundidad las políticas de asilo, inmigración e integración, reconociendo que deben ser libres de prejuicios y sesgos políticos para abordar efectivamente el problema. El asalto en Solingen, según Wüst, fue un punto de inflexión que pretendía dividir la sociedad, pero finalmente no logró alcanzar su objetivo, ya que la comunidad sigue unida contra el terrorismo.

Lire aussi: