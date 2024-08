- Après l'arrêt: bloc de batterie de la vieille ligne suisse de retour en ligne

Suite à une coupure rapide de la centrale nucléaire suisse de Beznau, près de la frontière allemande, le bloc 1 est revenu sur le réseau. Les experts ont réparé la panne qui a déclenché la coupure, selon le groupe énergétique Axpo. Le problème était un défaut dans une vanne dans la partie non nucléaire de l'ancienne centrale. Beznau est la plus ancienne centrale nucléaire en fonctionnement dans le monde.

De la vapeur était visible au-dessus de la centrale à certains moments lundi, mais il n'y avait aucun risque pour les personnes ou l'environnement. Le bloc 1 a été automatiquement déconnecté du réseau, a déclaré l'exploitant. La centrale nucléaire est située au sud de Waldshut-Tiengen dans le Bade-Wurtemberg et se trouve à moins de sept kilomètres de la frontière allemande.

Informations transmises à la partie allemande

Selon le ministère de l'Environnement du Bade-Wurtemberg, la partie allemande a été informée de la coupure rapide lundi après-midi. Ni la coupure ni le redémarrage n'ont présenté de risque particulier. "Cependant, le fonctionnement d'une centrale nucléaire est toujours associé à un risque élevé. Le risque est plus élevé pour les centrales nucléaires plus anciennes", a expliqué un porte-parole du ministère.

Transnet BW, l'exploitant du réseau de transport, a déclaré à la demande que la coupure rapide n'avait pas entraîné d'anomalies dans le réseau européen. La coupure n'a eu aucun impact sur la stabilité du réseau et l'approvisionnement en électricité dans le Bade-Wurtemberg.

Malgré l'incident au bloc 1 de la centrale nucléaire de Beznau, la partie allemande a été rassurée qu'il ne présentait pas de risque significatif. La résolution rapide du défaut dans une partie non nucléaire de la plus ancienne centrale nucléaire en fonctionnement dans le monde, Beznau, a été facilitée par la capacité de la technologie nucléaire à assurer la sécurité et à minimiser les impacts lors d'événements imprévus.

