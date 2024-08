- Après l'annulation de Vienne, Taylor Swift poursuit sa tournée à Londres.

Suite aux annulations de concerts en Autriche en raison de menaces terroristes, la chanteuse américaine Taylor Swift va reprendre sa tournée à Londres. Cinq concerts sont prévus au stade de Wembley. La chanteuse de 34 ans est attendue sur scène ce soir pour la première fois depuis les annulations, ayant déjà donné plusieurs concerts en juin.

La semaine dernière, trois des concerts de Swift à Vienne ont été annulés après que les autorités autrichiennes ont suspecté des islamistes de préparer une attaque terroriste. Le principal suspect, un jeune homme de 19 ans, a depuis nié les allégations, et deux autres jeunes hommes restent en détention.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a rassuré les fans en déclarant que la police avait de l'expérience dans la gestion de tels événements et travaillait en étroite collaboration avec les enquêteurs. "Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Taylor Swift", a-t-il déclaré à Sky News.

La police a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve suggerant que les enquêtes autrichiennes pourraient avoir un impact sur les événements à venir à Londres. Swift est prévue pour donner cinq concerts dans les prochains jours.

Le concert d'aujourd'hui est prévu pour commencer dans l'après-midi, le spectacle commençant aux alentours de 18h (CET). Le concert principal est prévu pour commencer à 20h15 (CET), selon les portails de billets.

La semaine dernière, la police autrichienne a découvert des plans pour une attaque suspectée d'être islamiste peu de temps avant un concert à Vienne, entraînant l'annulation de trois spectacles. Swift n'a pas encore commenté la menace.

Depuis, cinq individus ont été identifiés par les services de renseignement autrichiens comme faisant partie du cercle de menaces observées. Ces individus étaient prévus pour travailler dans les zones de facilities et de restauration aux concerts, selon le ministre de l'Intérieur autrichien Gerhard Karner.

Malgré l'annulation du concert à Vienne, les fans de Swift, surnommés les "Swifties", se sont réunis dans les rues pour célébrer, en chantant ses chansons, en échangeant des bracelets et en prenant des selfies. Des célébrations similaires ont également eu lieu à Londres à l'approche de son retour.

Il y a quelques semaines, la Royal Marines Band a rendu hommage à Swift en jouant une version de son tube "Shake It Off" lors du Changing of the Guard au palais de Buckingham. Le compte Twitter officiel de la famille royale a même publié une vidéo de la performance.

Connue pour ses tubes comme "I Can Do It With A Broken Heart" et "Lavender Haze", Swift a également donné plusieurs concerts en Allemagne dans le cadre de sa "Eras Tour". Son dernier concert à Londres est prévu pour mardi, après quoi elle poursuivra sa tournée au Canada en novembre.

