- Après l'annonce publique de Schumacher, son ami proche ressent un soulagement.

Précédemment caché, le compagnon de l'ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher, selon RTL, semble satisfait d'avoir rendu leur relation publique. Selon les propos d'Étienne Bousquet-Cassagne, le partenaire de Schumacher, dans une interview menée par Frauke Ludowig, il se sent "un peu mieux" maintenant.

Ralf Schumacher, frère de Michael Schumacher, le septuple champion de Formule 1, a rendu publique son homosexualité via un post Instagram en juillet. Sur la photo, on le voit main dans la main avec un homme. Selon RTL, la décision de rendre leur relation publique vient de Ralf. "Je soutiens Ralf sans réserve, mais cela m'a surpris et j'avais des craintes", a-t-il déclaré. Depuis, ils ont décidé ensemble de participer à l'interview de RTL.

L'intégralité de l'interview sera diffusée ce dimanche 15 septembre à 17h45 sur "Exclusiv - Weekend". Selon la chaîne privée, Schumacher semble détendu lors de l'interview. RTL cite le quinquagénaire en déclarant : "Nous sommes très similaires en termes de personnalité, très conservateurs, calmes et agréables. Nous partageons les mêmes centres d'intérêt."

La décision de Ralf Schumacher de reveal sa relation dans le monde de la Formule 1 a été accueillie avec acceptation, de nombreux fans et pilotes exprimant leur soutien à la vie privée du champion de Formule 1. Suite à sa franchise, certains événements de Formule 1 pourraient envisager d'inclure une représentation LGBTQ+ dans leurs futures éditions pour promouvoir l'inclusivité.

Suite au coming out de Ralf Schumacher dans la communauté de la Formule 1, d'autres pilotes de Formule 1 pourraient se sentir inspirés pour partager leur propre identité, contribuant ainsi à un sport plus diversifié et inclusif.

