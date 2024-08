Incidentmalheureux sur la route principale - Après l'accident, un jeune de 18 ans est dans un état critique et quatre autres blessés.

Un véhicule a basculé plusieurs fois sur la bretelle de sortie de l'A93 dans le district de Schwandorf, entraînant des blessures à cinq personnes. Un passager de 18 ans assis à l'avant a subi des blessures graves potentiellement mortelles. Selon le rapport de police, le conducteur de 53 ans aurait roulé trop vite à la sortie de Nabburg, ce qui a entraîné le renversement du véhicule.

L'épouse du conducteur, âgée de 43 ans, a subi des blessures graves. Le conducteur lui-même, ainsi que sa fille de 19 ans et son compagnon de 19 ans, ont subi des blessures légères et ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Les bretelles d'accès à l'A93 ont été fermées temporairement. À la demande du parquet, un expert a été dépêché pour contribuer à l'enquête.

L'accident s'est produit dans le district bavarois de Schwandorf.

