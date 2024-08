- Après l'accident, un camion lourd est récupéré à Bordesholm

Cinq jours après qu'un poids lourd a eu un accident sur l'A215 près de Bordesholm, la cargaison sera récupérée dimanche. Le véhicule, transportant des composants pour éoliennes, venait du Danemark et se rendait vers différentes fermes éoliennes en Allemagne, selon un porte-parole de l'Autobahn GmbH.

During the recovery operation on Sunday, the A215 in the direction of Kiel will be fully closed for around ten hours, between the Bordesholm interchange and the Blumenthal junction. A crane will be used to unload the cargo, including control equipment and tower parts for wind turbines, from the heavy goods vehicle and remove the crashed trailer. A diversion will be in place for motorists.

Crevaison et incendie de la boîte de vitesses

Dans les premières heures de mercredi, un pneu du poids lourd a éclaté et la boîte de vitesses a pris feu, selon un porte-parole du département de police de Neumünster. Les pompiers ont été déployés pour éteindre l'incendie. L'A215 en direction de Kiel a été fermée pendant plusieurs heures pendant l'opération de lutte contre l'incendie. La cause des pannes était initialement inconnue. Le semi-remorque a depuis été stationné sur la bande d'arrêt d'urgence.

Après la crevaison et l'incendie de la boîte de vitesses, des mesures de sécurité supplémentaires pourraient être nécessaires pendant l'enquête accidentelle et le processus de récupération de la cargaison en raison des risques potentiels associés au véhicule endommagé. Malgré les accidents passés sur l'A215, il est crucial pour les autorités d'assurer une circulation fluide pendant l'opération de récupération et la déviation en gérant correctement l'incident.

