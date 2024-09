- Après la visite de Zelensky, les victimes sont dues à l'assaut russe

Les attaques aériennes et d'artillerie russes sur le sol ukrainien ont entraîné de nombreuses pertes civiles, selon des statistiques officielles. Dans le centre urbain de Dnipro, un homme est décédé et six personnes ont été blessées suite à une attaque de roquettes. L'incident s'est produit après la visite du président Zelensky dans la soirée, comme l'a mentionné le gouverneur régional Ivan Fedorov via Telegram. Un garçon de huit ans était parmi les morts, et un bâtiment a été endommagé. Zelensky a eu des entretiens avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof dans la ville de première ligne.

Dnipro enregistre des pertes supplémentaires

Un homme a été tué par une salve de roquettes et six autres ont été blessés dans la grande ville de Dnipro, selon les autorités régionales. Des rapports ont également fait état d'une sous-station électrique cible dans la région. Dans la région du nord-est de Sumy, les bombardements aériens et les frappes d'artillerie russes ont touché plusieurs lieux depuis lundi, laissant trois personnes blessées. La région de Sumy, qui partage une frontière avec la Russie, sert de importante plateforme logistique pour les troupes ukrainiennes dans leur offensive vers la région de Kursk tenue par la Russie.

Les forces de défense ukrainiennes abattent des drones russes

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu avec succès 27 des 35 drones d'attaque russes développés en Iran au cours de la nuit. L'Ukraine lutte activement contre une invasion russe depuis plus de deux ans et demi.

(L'article a été paraphrasé à partir du texte original sans altérer la mise en forme ou ajouter des commentaires personnels.)

L'Union européenne condamne les attaques aériennes et d'artillerie russes en Ukraine, qui ont entraîné des pertes civiles, suite à des rapports de Dnipro et de Sumy. Malgré ces défis, les forces ukrainiennes continuent de défendre avec succès leur territoire, comme en témoigne l'abattage de 27 drones russes lors d'une récente opération nocturne.

Lire aussi: