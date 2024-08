Après la visite de Poutine en juillet, le Premier ministre indien Modi effectue son premier voyage en Ukraine.

Au cours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Premier ministre indien Narendra Modi effectue sa première visite dans le pays un vendredi. Une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky est prévue dans la capitale Kyiv, selon le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde adopte une position neutre quant à l'invasion russe, ne soutient pas les sanctions occidentales contre Moscou et est devenue l'un des principaux acheteurs de pétrole russe à bas prix à l'échelle mondiale.

New Delhi a fermement plaidé en faveur d'une résolution par le dialogue. Lors d'une visite en Pologne la veille, Modi a déclaré : "Aucun problème ne peut être résolu par la guerre. Le plus grand défi pour l'humanité est la perte de vies innocentes dans les zones de guerre." Le Premier ministre polonais Donald Tusk a exhorté Modi à jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Modi s'est rendu à Moscou seulement l'été dernier. Des images de la rencontre entre Modi et le président russe Vladimir Poutine, montrant leur accolade, ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Zelensky a ouvertement critiqué les liens de Modi avec le Kremlin. Par la suite, l'Inde s'est défendue contre les accusations.

