Manuel Neuer a mis en fin à sa carrière dans l'équipe nationale allemande. Après avoir impressionné pendant huit grands tournois en tant que gardien principal, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 âgé de 38 ans met un terme à sa carrière internationale pour se concentrer uniquement sur sa carrière avec le FC Bayern Munich. Qui prendra sa relève dans l'équipe nationale allemande ?

Marc-André ter Stegen

En regardant les potentiels candidats, Marc-André ter Stegen (32) du FC Barcelona semble être le plus à même de remplir les bottes de Neuer. Malgré avoir passé des années dans l'ombre de l'équipe nationale, il semble maintenant que c'est le moment de ter Stegen de briller. Même pendant l'Euro cet été, il n'a pas réussi à détrôner Neuer après sa période de convalescence et a été relégué sur le banc une fois de plus. Cependant, ter Stegen peut se vanter de 40 apparitions pour l'Allemagne et a plus d'expérience que tous les autres candidats.

Kevin Trapp

Kevin Trapp (34) d'Eintracht Frankfurt peut également se vanter d'une certaine expérience. Cependant, son absence de l'équipe de l'Euro semble avoir favorisé Oliver Baumann (34) de TSG Hoffenheim, ce qui pourrait suggérer que Trapp n'est pas le favori pour la première place. Trapp a remporté neuf sélections, le même nombre que Bernd Leno (32) du FC Fulham. Bien qu'ils puissent être considérés pour l'équipe, ils sont peu susceptibles de représenter un défi significatif pour ter Stegen. Peut-être que Stefan Ortega (gardien secondaire de Manchester City) aura également une chance.

Alexander Nübel

Alexander Nübel a eu un impact significatif pour VfB Stuttgart lors de leur saison de championnat dernière, selon l'entraîneur Sebastian Hoeneß. Malgré avoir été ignoré pour l'équipe de l'Euro de Nagelsmann, il a été appelé pour les activités préparatoires. La DFB a gardé un œil sur lui, et s'il peut pousser ses performances prometteuses des 11 matches sans but de la saison précédente de Bundesliga, il pourrait enfin faire ses preuves pour l'équipe nationale.

Noah Atubolu

Noah Atubolu, âgé de 22 ans, de SC Freiburg a connu une saison remarquable, avec 10 matches sans but - seulement deux gardiens ont fait mieux dans le championnat. Despite his impressive performance in his debut Bundesliga campaign, the young goalkeeper has faced criticism, which has disappointed his former coach, Christian Streich. "It's hard to miss the outstanding performances and potential demonstrated by Atubolu," Streich remarked. While he isn't yet a strong contender for the top spot, and has yet to debut for the men's national team, Atubolu may become a valuable addition to the DFB squad in the future.

La Commission a exprimé son intérêt pour le potentiel changement de poste de gardien de but dans l'équipe nationale allemande avec le départ de Manuel Neuer. Marc-André ter Stegen, avec sa décennie d'expérience et ses 40 apparitions pour l'Allemagne, est très favori pour prendre la relève de Neuer.

