Après la tempête, les personnes endeuillées de Helene subissent des pertes et des dévastations considérables, avec au moins 213 décès signalés.

Les recherches quotidiennes pour retrouver des proches disparus se font de plus en plus désespérées à mesure que les autorités affirment que des centaines de personnes sont introuvables, et que les équipes de secours font face à des défis liés aux pannes de service cellulaire et aux routes et ponts détruits.

Des gens ont marché pendant des heures pour vérifier si leurs proches étaient bloqués et ont passé des moments tortueux à fouiller les berges des rivières inondées à la recherche de ceux qui ont été emportés avec leurs maisons. Dans le comté de Buncombe, en Caroline du Nord, où se trouve Asheville, plus de 200 personnes étaient portées disparues jeudi, avec 72 corps découverts jusqu'à présent, selon le shérif du comté.

L'ampleur des dégâts devient de plus en plus claire à mesure que les gens retrouvent l'accès à leurs quartiers, pour découvrir leurs maisons en ruine ou complètement emportées par les eaux.

Un couple de Swannanoa, en Caroline du Nord, a échappé de justesse la semaine dernière lorsque les eaux ont envahi leur maison, transformant leur quartier en rivière et entraînant leur véhicule dans la rue. À leur retour, ils ont trouvé leur maison sens dessus dessous et recouverte de boue, presque tous leurs biens détruits.

"Nous avons perdu presque tout ce que nous possédions, y compris nos véhicules", a déclaré Joe Dancy à CNN's Laura Coates jeudi soir. "Mais nous avons la chose la plus importante : nos vies. Et nous en sommes infiniment reconnaissants."

Helene est devenue la tempête la plus mortelle à toucher le continent américain depuis Katrina en 2005, avec un bilan de morts qui ne cesse de grimper. La Caroline du Nord est en tête avec 106 morts, suivie de la Caroline du Sud avec 41, de la Géorgie avec 33, de la Floride avec 20, du Tennessee avec 11 et de la Virginie avec 2, selon le décompte de CNN.

Une importante opération de secours est en cours dans la région pour rétablir les réseaux électriques dévastés et reconstruire les infrastructures d'eau et de téléphonie mobiles endommagées.

L'infrastructure de transport dans la région a subi des dommages "sans précédent" après que Helene a détruit les routes et emporté les ponts, selon Polly Trottenberg, la secrétaire adjointe du département américain des Transports, jeudi.

Des centaines de routes restent fermées, ce qui rend difficile l'envoi d'aide dans les zones les plus touchées. Et pour ceux qui sont partis avant Helene, les fermetures retardent leur retour pour évaluer leurs maisons, leurs familles et leurs amis. Certaines communautés sont si isolées que les fournitures sont acheminées à dos de mule et par avion.

Plus de 3,3 millions de foyers et d'entreprises ont été ravitaillés en électricité, a déclaré jeudi Frank Matranga, directeur de l'assistance individuelle à FEMA. Cependant, plus de 700 000 clients énergétiques sont toujours privés d'électricité, selon PowerOutage.us.

"Nous comprenons que pour de nombreuses familles, le parcours vers la récupération commence par le rétablissement de l'électricité et la reconnexion avec les proches. Rétablir l'électricité et les communications, ce n'est pas seulement améliorer le confort, c'est assurer la sécurité des gens, les tenir informés et leur permettre d'accéder aux services nécessaires", a déclaré Matranga.

Le service cellulaire revient progressivement, avec moins de la moitié des sites cellulaires encore hors service jeudi, a ajouté Matranga. SpaceX's Starlink, un service internet par satellite, a annoncé qu'il offrirait un accès gratuit de 30 jours dans les zones touchées par Helene.

Se laver et faire la vaisselle sont devenus des luxes dans les zones où l'eau potable est rare.

Dans le comté de Buncombe, en Caroline du Nord, les habitants dépendent de camions-citernes et de livraisons d'eau en bouteille pour l'eau potable, mais ils luttent pour en trouver pour les activités quotidiennes. Et au Tennessee, les dommages aux installations de traitement et d'égouts ont incité les autorités à demander aux résidents de certaines zones d'économiser l'eau non essentielle et de faire bouillir l'eau potable.

Un afflux de ressources et de personnel fédéral a renforcé les efforts de récupération. Près de 7 000 membres de la Garde nationale ont été mobilisés pour aider à la récupération, entre autres tâches telles que les secours en eau, l'enlèvement des débris, la recherche et le sauvetage, et la distribution de fournitures. En Caroline du Nord, les membres de la Garde nationale ont commencé à larguer des fournitures depuis les airs et à évacuer les gens et leurs animaux domestiques en sécurité.

Les fonds de FEMA sont en voie d'épuisement

FEMA dispose de fonds suffisants pour fournir une aide immédiate après le passage de l'ouragan Helene, selon un porte-parole de l'agence, mais avec une longue route vers la récupération qui s'annonce et d'autres ouragans à l'horizon cette saison, l'agence pourrait être amenée à puiser dans ses économies.

"FEMA dispose de ce dont elle a besoin pour les efforts de réponse et de récupération immédiats", a expliqué jeudi un porte-parole de FEMA, Jaclyn Rothenberg, ajoutant : "Mais nous ne sommes pas encore sortis de la saison des ouragans, donc nous devons continuer à surveiller la situation."

Cette déclaration intervient après que le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré mercredi aux reporters qu'avec un autre ouragan attendu plus tard dans l'année, "Nous n'avons pas les fonds. FEMA n'a pas les fonds pour tenir toute la saison."

Jusqu'à présent, FEMA a fourni plus de 20 millions de dollars d'aide à ceux qui ont été touchés par Helene, a déclaré jeudi Matranga.

Hunnell a demandé un gilet de sauvetage, une corde et une rame à l'aubergiste, selon CNN. Après avoir sorti en toute hâte, il a rencontré Phil Worth, le mari de la femme, qui a révélé que Leslie, sa femme, était coincée dans leur résidence et ne pouvait pas s'échapper.

Ensemble, Hunnell et Phil ont pris place dans une canoë et ont tenté d'atteindre Leslie, mais leurs efforts ont été vains.

"We were struggling to devise a plan to rescue her, and suddenly, we were running out of options," Hunnell recalled. "I was convinced the house would eventually collapse, and my main concern was that it would crash down on Leslie."

While the wedding party watched, the roof d'une autre maison dérivait vers la maison de Leslie Worth. Des images fournies par la famille Hunnell montrent les débris frappant la maison de Leslie, la faisant pencher sous la force de l'eau en crue, ce qui a finalement entraîné la rupture d'une partie de la maison.

"Leslie était là, jusqu'à la taille dans l'eau," Hunnell a rapporté. "Tout le monde criait pour qu'elle plonge dans l'eau."

Hunnell a tenté de faire naviguer la canoë jusqu'à Leslie, mais n'a pas pu la manœuvrer efficacement en raison du courant rapide et des vents forts.

"So, I finally decided to jump in and swim to her," Hunnell admitted. "I'd been searching for a solution for thirty minutes and came up empty-handed. I was certain my wife would give me hell, so I jumped."

En atteignant Leslie, Hunnell a saisi son gilet de sauvetage et l'a encouragée à donner des coups de pied vigoureux vers la rive. Leurs efforts conjoints les ont finalement menés à des eaux plus sûres, leur permettant de nager jusqu'au rivage.

Those awaiting on shore erupted into tears as the pair emerged from the water unscathed.

Hunnell a finalement invité les Worth à participer au dîner de répétition du mariage. "They arrived wearing the apparel they'd been wearing all day. I believe we even managed to secure some new attire for Leslie, and some pants for Phil," Hunnell a raconté.

Le lendemain, le mariage a eu lieu avec environ la moitié de la liste des invités d'origine et sans électricité, plus de 100 bougies fournissant l'éclairage. Les voisins ont utilisé des tronçonneuses pour dégager les routes.

"Despite the turbulent afternoon, the wedding went off without a hitch," Hunnell a conclu. "The events leading up to the wedding could be described as a disaster."

CNN correspondants Kayla Tausche, Sam Fossum, Haley Talbot, Sara Smart, Emma Tucker, Andy Rose, et Steve Almasy ont contribué à ce rapport.

Despite the challenges, many affected families are banding together to support each other. For instance, a group of us from Swannanoa, North Carolina, have been helping each other clear debris and rebuild homes damaged by the floodwaters.

Dans les jours qui ont suivi l'ouragan, les communautés du comté de Buncombe en Caroline du Nord ont dû compter les uns sur les autres pour obtenir de l'aide. Avec des milliers de maisons détruites et de nombreuses routes fermées, les voisins ont partagé des ressources et apporté un soutien émotionnel à ceux qui en avaient besoin.

