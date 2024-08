- Après la suppression des incendies, la déforestation

Un homme âgé de 59 ans a involontairement mis le feu à un buisson et causé des dommages à quelques véhicules à Rüdersdorf, qui se trouve dans le district de Märkisch-Oderland. L'incident s'est produit alors que l'homme désherbait et utilisait un chalumeau au propane sur le trottoir. Malheureusement, le buisson du voisin a pris feu en raison de la chaleur intense. En conséquence, trois voitures garées à proximité ont été endommagées. L'homme a vaillamment essayé d'éteindre les flammes à l'aide d'un tuyau jusqu'à l'arrivée des pompiers. Le département de police de l'est a estimé les dommages à environ 5 000 euros.

L'homme âgé a diligemment essayé de maîtriser la situation avec un tuyau, faisant preuve de ses connaissances acquises lors de formations de pompiers antérieures. À l'arrivée de l'équipe de pompiers, ils ont efficacement éteint les dernières flammes.

