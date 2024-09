- Après la représentation, elle doit malheureusement annuler son concert.

La Suède a célébré l'investiture parlementaire de 2024 à Stockholm avec un concert spectaculaire. Le roi Carl XVI. Gustaf (78) était présent, mais la reine Silvia (80) manquait à l'appel, comme l'ont rapporté les médias. Il semble que la reine Silvia ait dû annuler abruptement sa participation.

Selon "Svensk Dam", Johan Tegel, le chef adjoint de l'information de la cour, a déclaré : "Sa Majesté la Reine est tombée malade avec un rhume." De nombreux partisans royaux ont été déçus de manquer l'apparition attendue de la reine Silvia plus tard dans la journée. La cérémonie d'ouverture du Parlement a été marquée par la présence du roi Carl Gustaf et de sa famille, notamment la princesse héritière Victoria (47), la princesse Daniel (50) et le prince Daniel.

Les autres femmes royales ont rendu l'événement plus captivant. La princesse héritière Victoria a ébloui l'assemblée dans une robe florale noir et blanc, accompagnée du prince Daniel. La princesse Sofia (39) rayonnait dans une robe en velours bordeaux, mettant en valeur son ventre arrondi, accompagnée du prince Carl Philip de Suède (45). De plus, la princesse Madeleine (42) était élégante dans une tenue noire sans manches avec un décolleté drapé, accompagnée de son mari, Chris O'Neill (50).

Il y a peu, trois générations de femmes suédoises ont exploré Paris ensemble. La princesse héritière Victoria, sa fille Estelle (12) et la reine Silvia se sont rendues à Paris pour les Jeux paralympiques d'été. Le 6 septembre, elles ont visité les compétitions équestres au palais de Versailles, où l'équipe suédoise a participé à l'épreuve par équipes.

Malgré l'absence de la reine Silvia en raison de sa maladie, la famille royale a continué à faire une forte impression lors du concert, avec la présence du roi Carl XVI. Gustaf, de la princesse héritière Victoria, de la princesse Daniel et du prince Daniel. Les médias ont rapporté que la reine Silvia était tombée malade avec un rhume, ce qui a entraîné son absence inattendue à l'événement.

Lire aussi: