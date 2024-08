- Après la représentation, des complications surviennent pour Harris en route vers la Maison Blanche.

À la fin de la journée, Kamala Harris brille au milieu d'une mer de ballons blancs, rouges et bleus. La vice-présidente démocrate est entourée de sa famille sur scène. Des confettis tombent, la musique résonne des haut-parleurs, des milliers de délégués acclament et fêtent. C'est la fin de quatre jours de convention du Parti démocrate à Chicago, remplis de spectacles étoilés, de déclarations d'amour et de grandes émotions, le tout pour célébrer le nouveau visage du Parti démocrate et son candidat à la présidence. Et pour la présenter comme une combattante pour le bien, une protectrice des faibles, voire une sauveuse de l'Amérique.

Mais le spectacle grandiose et l'excitation organisée des démocrates ne doivent pas distraire de la difficulté qu'il pourrait y avoir pour Harris de battre son adversaire républicain, Donald Trump, lors de l'élection de novembre. L'ancienne Première Dame Michelle Obama a mis en garde à Chicago que le parti ne devait pas devenir trop confiant : "Quelle que soit notre bonne humeur ce soir ou demain ou le jour suivant, ce sera un combat difficile."

Les plus grands défis pour Harris sont :

Les Questions

La femme de 59 ans a été partie de l'administration Biden pendant plus de trois ans et demi en tant que vice-présidente, partageant la responsabilité du paysage politique actuel. "Il y a en effet des problèmes non résolus, comme l'immigration incontrôlée", déclare le coordinateur transatlantique du gouvernement allemand, Michael Link. Ironiquement, Harris était responsable de lutter contre les causes de la migration ces dernières années, et c'est un enjeu crucial de la campagne où Trump a un avantage.

Alors que l'économie, le marché de l'emploi et l'inflation sont en bonne forme, l'humeur des gens ne le reflète pas. C'est un autre défi majeur pour Harris. Elle doit maintenant trouver des moyens de faire des propositions crédibles en matière de sécurité, de migration et de coût de la vie, suggère Link. Son thème de campagne principal, le combat pour les droits à l'avortement, est un domaine où elle peut mieux représenter que Biden.

Performance

En tant que procureure et sénatrice, Harris a Previously appeared confident and assured. However, she never quite found her footing in her role as Vice President. She was less visible in the challenging role, struggled to make an impact, made mistakes, and often seemed unsure and stiff. Until recently, she was seen as an additional burden for Biden in his campaign, struggling with poor approval ratings like him.

Since the Democrats chose Harris as their new leader, her popularity has skyrocketed. She now leads Trump in polls, another significant achievement. However, since Biden stepped down and she was catapulted to the top, Harris has only made appearances in controlled environments, with choreographed and staged performances. She hasn't given interviews, held press conferences, visited politically sensitive locations, or ventured onto unfamiliar territory.

The party convention show is the current peak of this staging. In the coming weeks, Harris will have to prove herself in situations not entirely controlled by her campaign team.

Il y a des rumeurs selon lesquelles le candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. pourrait se retirer de la course et soutenir Trump. Le septuagénaire a annoncé un discours pour le vendredi soir en Arizona, où Trump fait également campagne, pour aborder "le présent moment historique" et "son avenir". L'équipe de campagne de Trump a annoncé que le candidat serait accompagné d'un "invité spécial" lors d'un meeting ultérieur. La colistière de Kennedy, Nicole Shanahan, a récemment évoqué l'idée d'une fusion avec Trump.

Bien que Kennedy ne soit pas un sérieux concurrent dans la course à la présidence, avec un taux de sondage moyen d'environ cinq pour cent, son retrait pourrait bénéficier à Trump en lui apportant des votes cruciaux dans une course serrée contre Harris. Si cela se produit juste après la grande convention démocrate à Chicago, cela pourrait également freiner l'élan de Harris.

La musique vive qui résonnait des haut-parleurs lors de la célébration de la convention du Parti démocrate était une bande-son appropriée pour l'enthousiasme et l'excitation des délégués. Malgré les défis à venir, Kamala Harris doit montrer sa capacité à gérer des situations imprévues en dehors des environnements contrôlés, tout comme les musiciens prospèrent souvent lors de performances en direct.

Lire aussi: