- Après la protestation pour le climat, l'aéroport de Nuremberg rouvre

Les opérations de vol à l'aéroport de Nuremberg ont repris après l'action de protestation du groupe "Last Generation". Le premier vol a décollé à 7h10, a déclaré un porte-parole de l'aéroport à dpa. La perturbation a duré environ une heure et a affecté un total de huit vols.

Selon les rapports de police, deux activistes du climat ont réussi à accéder à la piste de l'aéroport tôt le matin. Les opérations de vol ont été suspendues indéfiniment. Un journaliste de dpa sur place a rapporté un trou dans la clôture dans la zone sud de la piste, à côté duquel ont été trouvées deux paires de coupe-boulons.

Actions nationales

Last Generation a rapporté plusieurs actions dans les aéroports du pays. En binômes, des activistes en gilets de sécurité orange ont réussi à accéder aux aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne-Bonn. Ils ont pacifiquement manifesté leur résistance en brandissant des banderoles avec les slogans "Le pétrole tue" et "Signez le traité", a rapporté l'organisation. Les pistes n'ont pas été pénétrées.

"C'est finalement les passagers qui en souffrent", a déclaré le porte-parole de l'aéroport de Nuremberg. Un vol a été annulé en raison de l'action, six vols ont été retardés et un vol a été apparemment dérouté vers Prague.

En réponse à des actions similaires dans d'autres aéroports du pays, des activistes de Last Generation ont également perturbé les vols à l'aéroport de Nuremberg en Bavière, entraînant un annulation et plusieurs retards. Les manifestants, identifiés comme membres de Last Generation, ont également perturbé les opérations à l'aéroport de Stuttgart en Bavière, reproduisant leurs actions à Nuremberg.

