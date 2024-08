- Après la pluie vient le soleil. Un week-end d'été?

Des averses et des orages dispersés traversent la Bavière - le temps ensoleillé pour se baigner est déjà en vue. Après un début pluvieux, le soleil devrait se montrer de plus en plus au fil de la journée, selon le service météorologique allemand (DWD). Vendredi, il pourrait encore y avoir des averses dans les Alpes, sinon il devrait faire soleil. Les températures maximales oscilleront entre 24 et 28 degrés.

Samedi devrait être souvent ensoleillé et plutôt sec. Les températures pourraient atteindre jusqu'à 31 degrés. Les amateurs de bain peuvent se réjouir pour dimanche : le DWD prévoit beaucoup de soleil et des températures maximales entre 29 et 33 degrés.

