Après la pluie, la lumière brille

En certaines parties de l'Europe centrale, une centaine d'années de pluie tombent actuellement – et les prévisions annoncent encore plus de pluie dans les jours à venir. Cependant, d'ici la fin de la semaine, les cieux tempétueux se dégageront, permettant une dernière et somptueuse apparition de l'été.

La tempête tropicale Anett, qui se déplace depuis le nord de l'Italie à travers la Hongrie vers la Pologne, a déversé de grandes quantités de pluie sur l'Autriche orientale, la République tchèque et le sud de la Pologne. Certaines régions ont reçu jusqu'à 150 à 250 litres d'eau par mètre carré en seulement trois jours, avec des quantités encore plus importantes – jusqu'à 300 litres – signalées en Basse-Autriche et dans les montagnes des Géants à la frontière entre la République tchèque et la Pologne. À titre de comparaison, Berlin reçoit environ 580 litres de pluie par mètre carré en une année entière.

Les précipitations excessives ont entraîné des inondations importantes : les niveaux d'eau en Basse-Autriche ont atteint des hauteurs nonobservées depuis 30 ans dans certains endroits, avec certaines régions même confrontées à des inondations centenaires. De nouvelles précipitations importantes dans les 48 heures à venir pourraient aggraver encore la situation. D'ici mardi matin, la Basse-Autriche pourrait recevoir entre 100 et 150 litres de pluie supplémentaires, tandis que la frontière entre la République tchèque et la Pologne pourrait en recevoir entre 50 et 80 litres.

Cependant, la pluie dans les Alpes est principalement tombée sous forme de neige, avec des niveaux de neige atteignant même certaines régions vallonnées comme Mittenwald, Kreuth et Ruhpolding-Glashütte. Actuellement, il y a un mètre de neige sur le Zugspitze et 77 centimètres sur le Nebelhorn dans l'Allgäu – des quantités inhabituellement élevées pour la mi-septembre. À partir de demain, la ligne des neiges montera au-dessus de 2 000 mètres, et la fonte de la neige pourrait maintenir des niveaux d'eau élevés pendant une période prolongée.

Inversement, à partir de mardi, la pression élevée augmentera considérablement, apportant un temps agréable et chaud de fin d'été que nous pouvons appeler "l'été indien" à partir de la mi-septembre. Il y aura un autre paquet d'averses locales jeudi, mais elles devraient être brèves.

Lundi : Plus de pluie en Bavière du Sud

Des pluies intenses et persistantes se produisent au sud du Danube. La situation d'inondation à Passau reste critique. Entre-temps, dans le nord de la Bavière et l'est, le temps commence nuageux et humide, mais la pluie diminuera progressivement au cours de la journée et se déplacera vers les monts Métallifères. Dans le reste du pays, les averses de pluie alterneront avec de courts moments d'ensoleillement, la côte de la mer du Nord étant la plus agréable. Les températures varieront entre 15 et 20 °C, avec 8 à 13 °C dans le sud-est.

Mardi : Pluies intermittentes qui se dissipent dans le Sud

Des nuages et des averses de pluie intermittentes couvriront la Bavière et la Bade-Wurtemberg, qui se dissiperont en soirée. Le centre et le nord auront un temps plus chaud et sec. Les températures augmenteront de manière perceptible, avec 13 à 20 °C dans le sud et 21 à 26 °C dans le nord, les températures les plus élevées étant enregistrées à Berlin.

Mercredi : Beaucoup de soleil

Le soleil dominera le pays, avec quelques nuages occasionnels. Avec un vent d'est fort, les températures varieront entre 20 et 26 °C, avec des valeurs atteignant 17 °C dans les contreforts des Alpes. Même la neige du Zugspitze commencera à fondre avec les températures plus chaudes.

Jeudi : Brève période d'instabilité

Une petite dépression atmosphérique se déplacera d'est en ouest à travers le pays, apportant un peu d'instabilité, en particulier dans les montagnes. Les températures resteront entre 20 et 25 °C, avec 18 °C dans les Alpes.

Vendredi et Week-end : L'été magnifique dit au revoir

Chaque jour de vendredi à dimanche sera ensoleillé, avec des bancs de brouillard matinals qui disparaîtront rapidement et des nuages épais ne se formant qu'en fin d'après-midi dans les montagnes – mais il est peu probable qu'il pleuve. Les températures resteront entre 20 et 25 degrés Celsius. Le dimanche, l'été calendaire prendra fin, et à partir du lundi, les jours seront plus courts que les nuits.

La pluie inlassable de la tempête tropicale Anett a empiré la situation météo dans certaines régions, apportant une quantité anormale de précipitations. Depuis lundi, la Bavière du Sud est également touchée par de fortes pluies, ajoutant aux préoccupations

Lire aussi: