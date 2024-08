- Après la perte de ses fils, il réfléchit sur lui- même

Chanteur Nick Cave (66 ans) a connu non seulement la douleur mais aussi un changement de perspective avec la mort de ses fils Arthur (2000-2015) et Jethro (1991-2022). Dans une interview accordée à "ABC News", il a parlé de son éloignement de sa "forme honteuse d'auto-adoration" après ce deuil et de la mise en avant de sa famille par rapport à son rôle de musicien. L'Australien a déjà perdu deux de ses quatre enfants dans sa vie.

"Je suis un père, un mari, un grand-père"

Avant les événements tragiques, Cave admirait son propre génie et était centré sur lui-même. Comme il l'a décrit, la mort subite de ses fils lui a montré "l'absurdité" de son arrogance. "Je suis un père, un mari, un grand-père et quelque chose comme un citoyen du monde. Ces choses sont beaucoup plus importantes pour moi que le concept d'être un artiste", a expliqué l'interprète de "Into My Arms". Sa carrière de musicien et d'auteur est toujours importante pour lui, mais il a tourné le dos à l'idée que l'art transcende tout.

Quelque temps après la perte de son fils Arthur, âgé de 15 ans, Cave s'est senti attiré par la religion. Le parolier a trouvé que la vie d'un croyant était "très utile". During the conversation, he also revealed that it fills him with "awe eternal" how his wife Susie Cave (57 ans) a retrouvé la vie après la tragédie. After Arthur's death, the fashion designer was "confined to bed, in a darkened room, in her own grave." She emerged from it symbolically and resumed work. Cave described her as "an enormous source of inspiration."

Le chanteur est devenu grand-père pour la première fois

En mai, Cave a partagé une expérience joyeuse sur son site "Red Hand Files" : son fils Luke (33 ans) et sa femme Sasha l'ont rendu grand-père avec la naissance de leur fils Roman. Outre Luke, Nick Cave est le père d'un autre fils, Earl (24 ans). Il et son frère jumeau Arthur, décédé, ont été nés de sa femme Susie Cave. Luke Cave, quant à lui, est issu du précédent mariage de Cave avec la Brésilienne Viviane Carneiro.

Le leader du groupe Nick Cave and the Bad Seeds a perdu son fils Arthur en 2015 lorsqu'il est tombé d'une falaise. Sept ans plus tard, il a pleuré la mort de Jethro Cave. La cause de la mort du jeune homme de 31 ans, qui travaillait comme mannequin et acteur, n'est pas connue.

