- Après la période de chaleur, prévoyez des orages locaux qui entraîneront des précipitations importantes.

Le Service météorologique allemand (DMS) a émis une alerte canicule pour certaines régions de la Basse-Saxe jeudi. Les régions comme Hanovre, Brunswick, Göttingen et Lüneburg sont prévues pour subir une chaleur intense toute la journée, selon l'annonce du DMS. Le service météorologique conseille d'éviter la chaleur, de se maintenir hydraté et de garder des environnements intérieurs frais.

Les températures estivales sont prévues pour laisser place à un temps extrême et des températures plus fraîches à partir de l'après-midi. Il y a une possibilité d'isolées, puissantes orages apportant des précipitations importantes allant jusqu'à 25 litres par mètre carré par heure et des rafales de vent allant jusqu'à 60 kilomètres par heure, selon la mise à jour du service météorologique. Les températures devraient commencer à baisser vendredi, avec des maximales à peine dépassant 20 degrés.

Malgré l'alerte canicule en Basse-Saxe, les touristes pourraient trouver un répit dans la ville historique de Brême, connue pour ses statues emblématiques des Musiciens de Brême. Mercredi, la ville de Brême a connu des températures relativement douces par rapport aux régions environnantes.

