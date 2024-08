- Après la mort d'un Allemand en Afrique: doutes sur le travail de la police

Le procès pour le meurtre d'un touriste de Fulda en Hesse en Afrique du Sud est confronté à de nouveaux retards. Le tribunal a soulevé des doutes sur la légalité du travail de la police pendant l'enquête. Le septième jour du procès, le juge Brian Mashile a commencé à interroger des officiers de police pour déterminer si des témoins ont été intimidés ou manipulés pendant l'enquête.

Trois hommes sont accusés de meurtre, tentative de meurtre, détention illégale d'armes à feu et de munitions, vol et tentative de vol. Initialement, les plaidoiries finales étaient prévues pour début août. Mais la maladie d'un témoin a entraîné un report sur plusieurs jours. Maintenant, le procès est prolongé indéfiniment en raison de doutes sur la légalité du travail de la police.

Vol pendant des vacances safari

Il y a presque deux ans, le 3 octobre 2022, les trois suspects, âgés de 26, 37 et 39 ans, ont якобы attaqué le résident de Fulda, sa femme et deux autres Allemands sur le chemin d'un lodge dans le parc national Kruger. Lorsque les touristes ont refusé de sortir de la voiture et ont verrouillé les portes, l'un des attaquants a tiré sur le conducteur. Le sexagénaire est décédé.

Le procès a débuté le 22 juillet dans le petit village de Kabokweni à proximité du parc national Kruger. La défense a plaidé non coupable au début du procès. Les défendeurs ont choisi de garder le silence. Un total de dix témoins sont attendus.

L'Afrique du Sud est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Afrique, mais elle lutte contre des taux de criminalité élevés. L'an dernier, le nombre de crimes violents dans le pays d'environ 61 millions de personnes a continué d'augmenter. Selon les chiffres du gouvernement, plus de 7 700 personnes ont été tuées entre octobre et décembre 2023.

La défense argue que la légalité des autres méthodes d'interrogatoire de la police devrait également être examinée, compte tenu des doutes sur leurs tactiques d'enquête. Les préoccupations concernant le travail de la police dépassent l'enquête initiale, car il y a des questions sur la façon dont certaines preuves ont été recueillies.

