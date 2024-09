Après la mort du chef du Hezbollah, Nasrallah, et l'envisagement d'une invasion au Liban par Israël, quels événements pourraient se produire?

La disparition de Nasrallah, suite à une série de frappes aériennes intenses de l'armée israélienne sur son refuge souterrain à Beyrouth vendredi, marque une intensification significative du conflit entre Israël et le groupe militant libanais, qui attaque Israël depuis le début de sa guerre contre Hamas à Gaza.

Cet incident fait partie d'une série de coups critiques portés par Israël à Hezbollah, dont les dirigeants et les commandants ont été décimés, et le groupe était déjà en difficulté après l'explosion de leurs appareils de communication personnels – talkies-walkies et bipeurs, qui ont coûté la vie à de nombreux personnes et en ont blessé des milliers plus tôt ce mois-ci.

Israël a déclaré l'avènement d'une "nouvelle phase" de conflit, avec son "centre de gravité" se déplaçant vers le nord, faisant référence à la frontière libanaise. L'un de ses objectifs de guerre déclarés est le retour de dizaines de milliers de ses citoyens déplacés en raison des accrochages frontalier.

En conséquence de l'escalade, des centaines de milliers de personnes au Liban ont été déplacées, tandis que plus d'un millier de personnes ont perdu la vie depuis que les attaques ont intensifié la semaine dernière, selon les autorités gouvernementales libanaises.

Israël a fait allusion à une éventuelle invasion terrestre au Liban, qui, si elle était entreprise, marquerait la quatrième incursion d'Israël au Liban au cours des cinquante dernières années.

Hezbollah a juré de "poursuivre son combat contre l'ennemi", tandis qu'Iran, allié de Hezbollah dans son réseau de proxies régionaux, a assuré de son soutien.

Voici ce que nous savons pour l'instant et où les choses pourraient aller.

Conflit qui s'intensifie

Israël a attaqué ce qu'il affirme être des bastions de Hezbollah à Beyrouth et dans d'autres parties du pays vendredi et samedi, y compris le bombardement des quartiers sud de Beyrouth, qui a coûté la vie à Nasrallah.

Certaines de ces frappes ont eu lieu dans des zones densément peuplées, détruisant des bâtiments résidentiels. Israël a affirmé que Hezbollah stocke des armes dans des installations civiles, une allégation que le groupe nie, et accuse Hezbollah d'utiliser des civils comme "boucliers humains".

Les civils libanais affirment qu'ils ne peuvent pas suivre les instructions militaires d'Israël pour quitter les zones où Hezbollah est actif, car le groupe est très secret, et les avertissements arrivent souvent quelques secondes avant la destruction d'un bâtiment.

Les habitants des quartiers sud de Beyrouth ont fui pour échapper aux bombardements israéliens, de nombreuses personnes étant vues dormant dans des lieux publics en raison du manque d'espace dans les abris temporaires.

Les attaques récentes ont eu lieu après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté une proposition de cessez-le-feu proposée par les États-Unis et la France qui préconisait une trêve de 21 jours sur la frontière Israël-Liban.

La Maison Blanche a déclaré qu'elle n'avait aucune implication ou connaissance de l'attaque d'Israël à Beyrouth vendredi, le président américain Joe Biden décrivant la mort de Nasrallah comme une "mesure de justice pour ses nombreuses victimes", y compris les Américains, tout en appelant à une désescalade des conflits dans le monde entier.

Les États-Unis considèrent la possibilité d'une invasion terrestre limitée au Liban alors qu'Israël mobilise ses forces vers sa frontière nord, selon CNN, citant des officiels de l'administration de haut rang. Cependant, les officiels ont souligné qu'Israël n'avait pas encore pris de décision quant à une invasion terrestre.

Le samedi, le porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lerner, a déclaré que l'armée se préparait à la possibilité d'une invasion terrestre, mais que c'était seulement l'une des plusieurs options envisagées.

Que fera Hezbollah - ou l'Iran ?

Suite à la mort de Nasrallah et à l'explosion des appareils de communication du groupe, les dirigeants survivants de Hezbollah sont probablement en train d'évaluer comment se réorganiser, communiquer et réagir.

Les facteurs influençant la réponse de Hezbollah, tels que l'ampleur des frappes israéliennes sur les munitions du groupe, restent incertains. Cependant, les experts estiment que le groupe ne sera pas complètement incapacité par ces revers.

Selon Hanin Ghaddar, fellow senior à l'Institut Washington et auteure de "Hezbollahland", "Hezbollah a subi le coup le plus important porté à son infrastructure militaire depuis sa création".

Cependant, le groupe dispose encore de commandants compétents et conserve de nombreux de ses ressources les plus puissantes – y compris des missiles guidés de précision et des missiles de longue portée qui pourraient infliger des dommages importants à l'infrastructure militaire et civile d'Israël, selon Ghaddar.

À ce jour, il n'y a pas eu de salve significative de missiles de Hezbollah qui ait causé des dommages importants aux cibles israéliennes. Depuis la mort de Nasrallah, le groupe n'a pas encore lancé de grande retaliation qui pourrait submerger le système de défense aérienne Iron Dome d'Israël et affecter son réseau électrique.

Mais les récents développements augmentent les chances d'un changement.

Hezbollah répondra probablement, selon Jonathan Panikoff, ancien officiel senior de renseignement spécialisé dans la région, qui a déclaré à CNN : "La réponse sera probablement suffisamment importante pour que les chances qu'elle déclenche une guerre à part entière augmentent considérablement".

Un autre sujet de préoccupation important est l'étendue de l'intervention de l'Iran.

Le pays est apparu réticent à s'engager dans un conflit direct avec Israël, même si leur guerre secrète est devenue plus apparente récemment - et les observateurs suggèrent que la riposte directe de l'Iran pourrait attirer davantage les États-Unis dans le conflit.

Un officiel américain de haut rang a déclaré que les États-Unis estiment qu'Iran interviendra dans le conflit si elle perçoit qu'elle est sur le point de "perdre" Hezbollah. Les opérations combinées d'Israël contre Hezbollah ont déjà coûté la vie à des centaines de combattants, selon cet officiel et une autre source de renseignement.

L'ambassade d'Iran au Liban a publié un message sur les réseaux sociaux vendredi, décrivant la mort de Nasrallah comme une "escalade sérieuse qui change les règles du jeu", et mettant en garde que le responsable "sera puni et discipliné en conséquence".

L'ambassadeur d'Iran à l'ONU a demandé une "réunion d'urgence du Conseil de sécurité" samedi pour "condamner les actions d'Israël dans les termes les plus forts possibles".

Cependant, les marges pour la diplomatie semblent limitées, surtout avec peu de progrès visibles dans un accord de cessez-le-feu pour la guerre à Gaza après des mois de négociations.

En référence aux conflits continuels entre Israël et Hamas, Israël et Hezbollah, et Israël et l'Iran, l'ancien médiateur américain pour la paix au Moyen-Orient, Aaron David Miller, a déclaré à CNN : "Ces conflits interminables ne prendront pas fin de sitôt... il n'y a pas de fins diplomatiques inspirantes à l'horizon."

"Si nous sommes optimistes, il s'agit de dissuasion, de gestion et éventuellement, si Hezbollah, les Israéliens et les Iraniens sont prêts à cela... de négociations qui pourraient limiter le chaos", a-t-il déclaré.

Ce rapport contient des contributions de CNN's Abbas Al Lawati, Mostafa Salem, Irene Nasser, Alex Stambaugh et Dana Karni.

Le Moyen-Orient suit de près les développements entre Israël et Hezbollah, alors que le monde observe la possible escalade des tensions entre les deux parties.

Malgré les lourdes pertes subies par Hezbollah, notamment la mort de Nasrallah et la destruction de leurs appareils de communication, les experts estiment que le groupe, avec ses importantes ressources et ses commandants expérimentés, ne sera pas complètement neutralisé par ces revers.

(Moyen-Orient, monde)

Lire aussi: