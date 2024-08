- Après la mort de Matthew Perry, la police semble faire au moins une arrestation.

Info en Direct : Arrestation dans le cadre du décès de Matthew Perry lié à la drogue

Plus de sept mois après le décès de l'acteur de "Friends", Matthew Perry, la police a apparemment fait une percée significative dans son enquête. Selon ABC et NBC, citant des sources de la police de Los Angeles, au moins une personne a été arrêtée tôt jeudi matin dans le cadre du décès de Perry. "TMZ" a rapporté qu'il y avait "de multiples" suspects arrêtés, y compris un médecin. "Au moins un médecin a été arrêté, ainsi que de multiples dealers qui ont aidé à fournir et à livrer de la kétamine à Perry", a rapporté le site d'actualités people.

L'arrestation intervient alors que la police se concentrait sur la façon dont le comédien de 54 ans a obtenu l'anesthésique kétamine, qui se trouvait dans son organisme à un niveau inhabituellement élevé au moment de son décès.

Matthew Perry est décédé d'une surdose de kétamine

Perry a été retrouvé inanimé dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles en octobre dernier. L'acteur avait ouvertement parlé de ses luttes contre l'addiction à l'alcool et aux drogues, et en a écrit dans sa autobiographie "Friends, Amants et la Grande Chose Terrible" publiée l'année dernière. Il aurait dépensé plus de 9 millions de dollars en 65 séjours dans des centres de désintoxication.

Une autopsie par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles en décembre a révélé que Perry était décédé des effets de la kétamine. Les facteurs contributifs comprenaient la noyade, une maladie cardiaque et les effets d'un médicament utilisé pour traiter l'addiction aux opioïdes.

La kétamine est un anesthésique puissant utilisé par les professionnels de la santé et a également été trouvée efficace pour traiter la dépression. Cependant, elle est également recherchée sur le marché noir pour ses effets sédatifs et hallucinogènes. Perry prenait de la kétamine sous supervision médicale dans le cadre de son traitement de la dépression. Cependant, la dernière séance avait eu lieu plus d'une semaine et demie avant son décès, ce qui rend peu probable que la kétamine dans son organisme vienne de cette thérapie.

Les officiers arrêtant les individus sont maintenant interrogés sur leur implication dans la fourniture de kétamine à Matthew Perry, car la police souhaite comprendre la source de l'anesthésique qui a entraîné son décès.

L'enquête de la police est liée au mémoire de Matthew Perry, où il a candidement discuté de ses combats contre la toxicomanie, y compris l'alcool et les drogues, confirmant ses luttes contre l'addiction qui ont nécessité de nombreux séjours en centres de désintoxication.

Lire aussi: