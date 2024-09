Après la frappe sur Poltava, Zelensky encourage le déploiement d'armes à longue portée

Suivant l'attaque mortelle des missiles russes sur Poltava, le président ukrainien Volodymyr cherche l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes seront rendues vaines si nous pouvons anéantir les sites de lancement des agresseurs et leurs bases militaires et logistiques", a déclaré Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne. Selon lui, le bilan des morts à Poltava a atteint 51, et le nombre de blessés s'élève désormais à 271. Plusieurs personnes sont toujours coincées sous les décombres.

22:06 Zelensky limoge un haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé Rostislav Shurma, le deputy chef de l'office présidentiel, selon un décret publié sur le site du président. De plus, Olha Stefanishyna, qui a servi comme deputy premier ministre et ministre de l'intégration européenne, a annoncé sa démission. Plusieurs autres ministres ont déjà démissionné. Le président Volodymyr Zelensky a expliqué que ces changements visent à renforcer le gouvernement. "L'automne sera crucial. Nos institutions d'État doivent être restructurées de manière à ce qu'Ukraine puisse obtenir tous les résultats dont elle a besoin."

21:42 Reporter de ntv à Poltava : "Les locaux parlent d'un moment terrifiant"L'Ukraine a signalé l'une des plus lourdes attaques aériennes de la guerre, entraînant de nombreuses pertes et blessures. La reporter de ntv Kavita Sharma est sur les lieux et décrit la "situation très tendue" et les expériences des locaux pendant l'attaque de missiles.

21:25 L'Ukraine accuse la Russie d'exécuter des prisonniers de guerreLe Bureau du procureur général ukrainien accuse les soldats russes d'avoir tué plus de prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur le tir de trois Ukrainiens dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air, mais ont été abattus dans le dos peu après par les occupants, selon le rapport de l'agence, qui cite des vidéos circulant sur Internet.

20:50 Trump présente son plan pour mettre fin à la guerre en UkraineLe candidat à l'élection présidentielle américaine Donald Trump affirme avoir un plan pour "garantir" la fin de la guerre en Ukraine, mais ne peut le reveal que s'il remporte l'élection le 5 novembre. Le populiste de droite de 78 ans a révélé cela lors d'une interview avec le podcaster Lex Fridman. "Si je gagne, je négocierai un accord en tant que président élu, garanti", a déclaré Trump. "Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu." Il a un "plan très exigeant" sur la façon dont l'Ukraine et la Russie pourraient mettre fin à leur guerre, "et j'ai une idée - peut-être pas un plan, mais une idée - pour la Chine". Cependant, il ne peut pas reveal ces plans maintenant, "car si je les révèle, je ne pourrai pas les mettre en œuvre, et ils échoueront". Trump, qui a exprimé son admiration pour le président russe Vladimir Poutine à plusieurs reprises, a déjà affirmé qu'il pourrait mettre fin à la guerre Ukraine-Russie "en 24 heures", sans jamais expliquer comment.

20:35 La Pologne renforce son arméeLa Pologne a annoncé de nouveaux contrats d'achat militaire d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a informé les journalistes que le gouvernement polonais signerait des contrats d'une valeur d'environ deux milliards de zlotys (environ 470 millions d'euros). Mercredi, Kosiniak-Kamysz a annoncé la signature d'un "contrat massif d'une valeur de presque 1,1 milliard de zlotys avec une entreprise espagnole", apparemment pour des systèmes de surveillance aéroportuaire. Les détails n'ont pas été fournis. Mardi, trois autres contrats de logistique et de communication militaires ont été signés, a déclaré le ministre. La Pologne a considérablement augmenté ses dépenses militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

20:01 La centrale nucléaire de Zaporijjia "à nouveau proche de la panne de courant"Rafael Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), s'est dit préoccupé par le risque de catastrophe à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Grossi, qui s'exprimait à Kyiv avant de se rendre à la centrale, occupée par la Russie depuis le début de la guerre, a déclaré que la situation était très volatile après de nouveaux combats dans la région. "La centrale est à nouveau proche d'une panne de courant. Nous nous sommes déjà inquiétés de cela. Une panne de courant signifie pas d'électricité, pas de refroidissement. Pas de refroidissement, alors vous pourriez avoir une catastrophe." Selon l'opérateur nucléaire d'État ukrainien Enerhoatom, les tirs russes lundi ont endommagé l'alimentation électrique de la centrale. Si une deuxième ligne électrique est également endommagée, cela pourrait entraîner une situation d'urgence.

19:03 Russie renforce la propagande scolaire Les experts prévoient une augmentation significative de l'indoctrinement d'État des enfants alors que la Russie commence sa nouvelle année scolaire. Le nombre d'heures de cours classées comme "propagande pro-Kremlin" est estimé à environ 1 300 cette année, selon la plateforme de journalisme russe opposée "Agentstvo". Le président russe Vladimir Poutine a régulièrement exhorté les écoles à inculquer le patriotisme chez les enfants dès le plus jeune âge et de manière intensive. Le développement intellectuel n'est pas encouragé. Selon "Agentstvo", la plateforme a calculé le nombre total d'heures consacrées à promouvoir les vues du Kremlin sur divers sujets, notamment l'histoire, la guerre en Ukraine et les valeurs familiales et sociales traditionnelles. La proportion de ces heures dans le programme peut varier selon le niveau, mais environ 1 300 des 11 000 heures de classe peuvent être consacrées à des fins propagandistes, selon la plateforme.

18:14 Le directeur d'Ukrenergo renvoyé Le directeur de l'opérateur du réseau électrique ukrainien Ukrenergo a été renvoyé. Le conseil de surveillance de la société d'État a voté pour son licenciement lundi, comme l'a annoncé le président du conseil, Volodymyr Kudryzkyj, sur Facebook. Les rapports suggèrent que la raison principale de son licenciement est son incapacité à défendre le réseau électrique ukrainien contre les attaques russes. Kudryzkyj conteste cette affirmation et met en avant les mesures de protection qu'il a mises en place. Il affirme être devenu la cible d'une campagne médiatique visant à discréditer la société, dont les instigateurs cherchent à prendre le contrôle d'Ukrenergo. Kudryzkyj ne cite pas de noms spécifiques.

17:39 Several Ukrainian government ministers resign Several members of the Ukrainian government have retired. Among them is the Minister of Strategic Industries, Olexander Kamyshyn, who was responsible for domestic weapons production during the conflict with Russia. Kamyshyn a déclaré qu'il resterait dans le secteur de la défense, mais dans une capacité différente. Selon le président du Parlement, le ministre de la Justice, Denys Maliuska, et le ministre de l'Environnement, Ruslan Strilets, ont également quitté leurs fonctions.

17:18 Casualties rise in Poltava A Russian missile strike hits the Poltava region. According to Ukrainian reports, at least 47 individuals have been killed. Two missiles destroyed a building in the regional capital Poltava that was used by the Military Institute of Communications, as per a statement by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyj on Telegram. Over 200 people were wounded.

17:04 Scholz meets freed Kremlin critic Kara-Mursa German Chancellor Olaf Scholz welcomed Kremlin critic Vladimir Kara-Mursa, who was released from Russian captivity, in Berlin. "I respect the strength and courage of Vladimir Kara-Mursa and his unwavering commitment to a democratic future for Russia," the SPD politician wrote on the X platform. "We facilitated his release through the prisoner exchange in August, and today we had the opportunity to have an in-depth discussion." Kara-Mursa is one of over 20 detainees who were freed in early August in an unprecedented prisoner exchange between Russia and various Western countries.

16:16 Russia Prepares for Kerch Bridge Attack According to British intelligence, Russia anticipates another attack on the Kerch Bridge, which connects Russia to the occupied Crimea. Russia has deployed barriers made of floating and sunken barges, laid sea mines, and erected smoke generators to obstruct the view of the bridge. The number of air defense systems has also increased. In addition, a structure is being constructed parallel to the bridge. It could be a supplemental single-lane bridge or perhaps a barrier to safeguard against the explosive warheads of Ukrainian seaborne drones.

15:52 Ukraine Introduces New Armored Personnel Carrier The Ukrainian Ministry of Defense has unveiled a new armored personnel carrier (APC) for the use of Ukrainian forces. Known as the "Khorunzhyi" - which means "Standard Bearer" and denoted a military rank in Cossack armies - this APC has been in development for some time, with a single prototype spotted at the front line in February last year. This announcement is anticipated to bring about the production of many more such vehicles - a much-needed and domestically produced reinforcement for the Ukrainian forces' equipment requirements.

15:38 Estonia and Lithuania Condemn Mongolia for Putin Visit Estonia and Lithuania have condemned Mongolia for welcoming Russian President Vladimir Putin. "The Mongolian government's decision to honor him instead of detaining him considerably weakens the International Criminal Court and the global legal system," stated Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna in Tallinn. "Mongolia had the chance to contribute to ending the Russian war in Ukraine and chose not to," he added. His Lithuanian counterpart Gabrielius Landsbergis called it "unacceptable" that the Mongolian government ignored the arrest warrant issued by the International Criminal Court against Putin. "This is yet another instance of the system based on international law being compromised," he said, as reported by the BNS agency in Vilnius.

14:57 Trial begins for French individual suspected of breaking Russian law A French staff member of a Swiss non-profit association was put on trial in Moscow yesterday, accused of violating Russia's "foreign agents" law. At the commencement of the trial against Laurent Vinatier, the court determined that the suspect must stay in custody at least until February next year. Vinatier served as a Russia and former Soviet Union expert for the Center for Humanitarian Dialogue (HD), an association specializing in conflict mediation, and was arrested in Moscow in June. The organization asserts that its objective is to "prevention and resolution of armed conflicts worldwide through mediation and discreet diplomacy".

14:19 Allemagne : Six systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires offerts à l'UkraineL'Allemagne prévoit d'offrir six systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM supplémentaires à l'Ukraine, selon des sources de sécurité. Le gouvernement allemand prévoit également d'acheter six systèmes supplémentaires pour son armée, a-t-on appris.

13:55 Médias : Un hélicoptère russe Mi-8 s'écrase suite à une erreur de pilotageLes médias russes ont rapporté un autre incident impliquant un hélicoptère russe Mi-8. Selon Alexey Tsydenov sur Telegram, l'hélicoptère a effectué un atterrissage forcé à 85 kilomètres de la ville d'Irkoutsk, blessant leggerement deux personnes. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, avec six personnes à bord. L'hélicoptère avait été signalé disparu après la perte de contact à la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, selon l'agence de presse Ria Novosti.

13:30 L'Ukraine fait face aux pertes les plus élevées suite à une attaque russeDans une frappe de missiles russes sur la ville centrale ukrainienne de Poltava, 41 personnes ont perdu la vie, selon le président Volodymyr Zelensky. Plus de 180 personnes ont été blessées, a-t-il rapporté. La frappe a visé la zone d'une école et d'un hôpital voisin. Une partie du bâtiment de l'Institut des communications a également été endommagée. "Selon les informations disponibles, l'ennemi a utilisé deux missiles balistiques", a déclaré le ministère de la Défense ukrainien. "Le temps entre l'alerte et l'arrivée des missiles mortels était si court qu'ils ont pris les gens dans l'abri anti-aérien pendant l'évacuation". Il a été rapporté que plus de personnes sont coincées sous les décombres. Les équipes de secours ont réussi à sauver 25 personnes - onze d'entre elles ont été extraites des décombres.

13:08 Les États-Unis approchent d'un accord pour fournir des missiles de longue portée à l'UkraineSelon des sources internes, les États-Unis approchent d'un accord pour fournir à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée capables d'atteindre le territoire russe en profondeur. Cependant, les autorités de Kyiv devront encore attendre plusieurs mois pour ces missiles, car les États-Unis doivent résoudre des problèmes techniques avant la livraison, ont révélé plusieurs sources américaines. L'annonce est attendue à l'automne. Les munitions envisagées sont des missiles de croisière air-sol joint (JASSM), des missiles de croisière conventionnels à moyenne et longue portée qui peuvent être lancés depuis des avions sur des cibles au sol. Le déploiement de JASSM en Ukraine pourrait renforcer ses capacités stratégiques et lui donner un avantage sur la Russie.

12:39 La Russie accuse un physicien de haute trahisonUn tribunal de Moscou a condamné un physicien de renom à 15 ans de prison après l'avoir reconnu coupable de "haute trahison". Il s'agit de la dernière incarcération d'une personne accusée de revealing state secrets. Le physicien de 57 ans a joué un rôle dans le développement de missiles hypersoniques russes, selon les agences de presse russes. Deux de ses collègues ont également été arrêtés pour suspicion de trahison. Le trio de l'Institut de mécanique théorique et appliquée (ITAM) de Novossibirsk est l'un des nombreux scientifiques accusés de trahison ces dernières années en raison de leur travail sur cette technologie. Le physicien de 57 ans a été arrêté en août 2022. Les hommes "font face à des accusations graves", selon des sources de sécurité.

12:06 Les relations commerciales Russie-Inde se renforcentLe commerce entre la Russie et l'Inde a presque doublé l'année dernière, a informé Anatoly Popow, vice-président du conseil d'administration de la Sberbank russe, à l'agence de presse Reuters. Le commerce entre les deux pays a atteint environ 65 milliards de dollars en 2023. La principale raison de cette augmentation est que l'Inde est devenue un important importateur de pétrole russe suite aux sanctions occidentales contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine. "En 2022, les entreprises russes ont démontré un fort intérêt pour le marché indien car ce marché sert de alternative", a déclaré Popow. "Aujourd'hui, nous prévoyons d'ouvrir des comptes en roupies pour les clients russes. Nous ne excluons pas que la roupie ne serve pas seulement de moyen de paiement mais aussi d'outil d'épargne", a-t-il ajouté. La Sberbank traite les paiements pour jusqu'à 70% de toutes les exportations russes vers l'Inde.

11:42 Poutine invite la Mongolie au sommet du BRICSLe président russe Vladimir Poutine a rencontré le président mongol Uchnaagiin Khürelsük au début de sa visite en Mongolie et l'a invité à participer au prochain sommet du BRICS en Russie. "Nous sommes impatients de vous voir", a déclaré Poutine à des médias russes lors de leur rencontre à Oulan-Bator, la capitale. Le groupe de grandes économies émergentes, dirigé par la Russie et la Chine, se réunira à la fin octobre à Kazan, la capitale de la république du Tatarstan. Poutine a exprimé son désir de discuter de la coopération économique pendant sa visite en Mongolie. Le gazoduc Power of Siberia 2, que la Russie souhaite construire vers la Chine et qui passerait par la Mongolie, devrait être un sujet de discussion lors de la visite de Poutine à Oulan-Bator.

11:15 La Russie renforce ses systèmes de défense aérienne à Belgorod

La Russie a renforcé ses systèmes de défense aérienne dans la région de Belgorod, selon le ministère de la Défense du pays. Cette région est régulièrement cible d'attaques de l'Ukraine depuis quelque temps.

10:57 L'Ukraine : La Russie cible les installations ferroviaires

Les installations ferroviaires ont été ciblées par la Russie dans certaines régions de l'Ukraine pendant la nuit, selon des sources ukrainiennes. La région du nord de Sumy et Dnipropetrovsk dans l'est-central de l'Ukraine ont été touchées, selon la compagnie ferroviaire d'État.

10:28 Rapport : Les troupes ukrainiennes font face à un risque d'encerclement à Pokrovsk

10:02 ISW: Russie récupère des positions perdues à Kursk

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) signale que les forces russes ont récemment repris des positions à Kursk qu'elles avaient précédemment perdues. Elles ont pris position près du village d'Olgovka, l'ISW suggérant que les forces ukrainiennes ont quitté Olgovka. Un blogueur militaire russe affirme également que les troupes ukrainiennes ont fait de légères avancées près de Pogrebki et Malaya Loknya (tous deux au nord-ouest de Sudzha) et que les forces russes avaient abandonné leurs positions dans ces localités pour éviter l'encerclement. Les attaques ukrainiennes contre les ponts de pontons russes sur la rivière Seim dans la région de Glushkovo se poursuivent.

09:30 La Mongolie ne va pas arrêter Poutine en raison de pressions géopolitiques

Malgré un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, il a été accueilli par des honneurs militaires en Mongolie. Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, la décision de la Mongolie de ne pas arrêter Poutine n'est pas seulement due à sa position géographique entre la Russie et la Chine, mais aussi à des pressions géopolitiques complexes.

09:00 Le directeur d'Ukrenergo renvoyé pour son incapacité à protéger les installations

Le directeur de l'opérateur de réseau électrique d'État ukrainien Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a reportedly été renvoyé. La raison invoquée est son incapacité à protéger les installations énergétiques lors des attaques russes intensifiées, selon le diffuseur ukrainien Suspilne, citant des sources de l'entreprise. Le conseil de surveillance d'Ukrenergo a voté quatre voix contre deux en faveur du licenciement de Kudrytskyi pour son alleged failure to implement previous decisions of the supreme commander and insufficient protection of Ukrenergo facilities. Kudrytskyi est également sous enquête pour corruption.

08:22 Ukraine : Plus de 570 réseaux criminels d'évasion de la conscription découverts

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 570 réseaux criminels aidant les individus à éviter la conscription militaire, selon Andrii Demtschenko, porte-parole du service frontalier d'État. Ces organisations aident les hommes ukrainiens à s'enfuir à l'étranger et fournissent de faux certificats médicaux pour faire croire qu'ils sont inaptes au service militaire, facturant entre 7 000 et 10 000 dollars pour leurs services. Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de sortie du pays car ils pourraient être appelés sous les drapeaux. En 2024, les agences de loi et d'ordre ont découvert plus de 200 réseaux criminels.

07:50 Ancien oligarque russe : les Russes considèrent l'offensive de Kherson comme une catastrophe

Le fondateur de l'opposition russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky trouve la réaction du public russe à l'avancée ukrainienne à Kherson "inhabituelle". Il a déclaré dans une interview avec "Tagesspiegel" que les Russes ne perçoivent pas l'avancée ukrainienne comme une attaque de l'ennemi, mais plutôt comme une "catastrophe naturelle". Les gens sont mécontents de la manière dont le gouvernement gère la situation, ce qui entraîne une baisse du taux d'approbation de Poutine.

07:22 Ukraine : un enfant de huit ans tué dans une attaque russe sur Zaporizhzhia

Une attaque russe sur la ville de Zaporizhzhia dans le sud-est de l'Ukraine a entraîné la mort d'un garçon de huit ans hier soir, selon les rapports ukrainiens. L'attaque a eu lieu autour de 23 h, faisant deux morts. Une femme de 38 ans et une fille de 12 ans ont également été blessées ; la fille est maintenant en soins intensifs. Un bâtiment de la ville a été partiellement détruit, entraînant des dommages aux structures voisines.

06:58 Les chercheurs suggèrent un site potentiel de lancement pour la "superarme" nucléaire de Poutine

Deux chercheurs américains affirment avoir repéré l'emplacement plausible pour le lancement du missile 9M370 "Burevestnik" en Russie. Loué par le président Vladimir Poutine comme "invincible" et surnommé une "superarme", ce missile balistique nucléaire, également connu sous le nom de SSC-X-9 "Skyfall" chez l'OTAN, est censé être capable de contourner les systèmes de défense américains. Selon Poutine, cette arme pourrait échapper aux systèmes de défense américains. En utilisant des images enregistrées par une société de satellites, ces deux chercheurs ont identifié un projet de construction adjacent à un site de stockage d'ogives nucléaires, selon les rapports de Reuters. Ce site, situé à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, est suspecté de servir de point de lancement pour le missile secret. Les chercheurs ont détecté neuf plates-formes de lancement en construction. Le rapport mentionne que l'emplacement est destiné à un système de fusée important et stationnaire, et que le seul système de fusée important et stationnaire en développement est Skyfall pour le moment. Ni le ministère de la Défense russe ni l'ambassade à Washington n'ont répondu à une demande de commentaire.

06:30 Arrêt partiel de l'activité de la raffinerie de Moscou de Gazprom Neft suite à une attaque présumée de drone ukrainienLa raffinerie de Moscou de Gazprom Neft a partiellement arrêté ses activités suite à un incendie causé par une attaque présumée de drone ukrainien, selon Reuters citant des sources non nommées. L'unité Euro+, représentant environ 50% de la capacité de la raffinerie, a été fermée. Les opérations devraient reprendre dans les cinq à six jours suivant les réparations. L'an dernier, la raffinerie de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. Cependant, l'impact des dommages infligés à l'installation sur la capacité de raffinage reste incertain.

05:58 Critique d'un ancien oligarque russe : les actions de l'Occident renforcent le pouvoir de PoutineLe opposant russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky exprime son mécontentement quant à la manière dont les gouvernements occidentaux gèrent la Russie. L'Occident commet une série d'erreurs stratégiques qui prolongent le mandat de Poutine, a-t-il déclaré au "Tagesspiegel". "L'Occident doit déclarer la guerre aux décideurs", a déclaré Khodorkovsky, qui a fondé l'organisation d'opposition interdite "Open Russia Foundation". Il est incorrect de considérer la Russie comme un ennemi et d'équivaloir les décideurs à la population générale. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, Khodorkovsky a déclaré : "Si l'Occident avait réagi de la même manière au début de la guerre totale en février 2022 qu'il le fait aujourd'hui, la guerre serait déjà terminée."

04:13 Zelensky met en garde contre la reconquête de la centrale nucléaire de ZaporijjiaLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce une réunion avec le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Kyiv. Cela se produira après la visite de Rafael Grossi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, déclare Zelensky dans une publication sur les réseaux sociaux. Actuellement, il n'est pas possible pour l'Ukraine de reprendre le contrôle de la centrale à cette étape de la guerre. "À ce moment, je ne vois pas de telles possibilités sur le champ de bataille, et celles qui sont probables sont dangereuses", déclare Zelensky. Grossi avait précédemment tweeté qu'il se rendait à la centrale pour "maintenir notre aide et prévenir une catastrophe nucléaire". La plus grande centrale nucléaire d'Europe se trouve sous le contrôle russe depuis le début de l'invasion de 2022. Les deux côtés s'accusent mutuellement d'attaques sur le site.

02:27 Mort et blessés dans une attaque de roquette russe à DniproAu moins une personne est morte et trois autres blessées suite à une frappe de roquette russe sur la ville ukrainienne centrale de Dnipro, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, via Telegram. Plusieurs bâtiments résidentiels d'un quartier de la ville ont été endommagés lors de l'attaque. Les informations sont non vérifiées.

23:55 Zelensky discute des armes à longue portée avec le Premier ministre néerlandais, mentionnant l'AllemagnePrès du front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame à nouveau des armes à longue portée à Saporischschja lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof. Zelensky met l'accent sur les ressources nécessaires pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie et pour livrer ces missiles, ainsi que sur de nouveaux systèmes de défense aérienne du type Patriot, l'extension de la flotte avec des avions de combat du type F-16 et plus de munitions et d'équipement. Zelensky a abordé les sanctions supplémentaires contre la Russie. Il exprime l'espoir d'obtenir des armes à longue portée et cite les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne comme potentiels fournisseurs. Kyiv considère la situation actuelle avec un optimisme accru. Aucun détail supplémentaire n'a été divulgué.

22:13 L'Ukraine condamne la Mongolie pour avoir accueilli Poutine et évité les poursuites pour crimes de guerreL'Ukraine condamne le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine et réclame des conséquences. La Mongolie a aidé Poutine, recherché pour crimes de guerre en Ukraine, à éviter le système judiciaire, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Heorhiy Tychyj, à Kyiv. Cela fait de la Mongolie un partenaire des "crimes de guerre" de Poutine, a-t-il déclaré. Poutine est arrivé dans le pays aujourd'hui. "Nous travaillerons avec nos partenaires pour nous assurer que ces actions ont des conséquences pour Oulan-Bator", a déclaré Tychyj. "L failure du gouvernement mongol à exécuter le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine est un revers important pour la CPI et le système de justice pénale internationale", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

21:59 Mandat d'arrêt international ignoré, Poutine accueilli avec des honneurs militaires en MongolieLe leader russe Vladimir Poutine a été accueilli en Mongolie malgré un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI). L'administration ukrainienne a annoncé plus tard dans la nuit son intention de collaborer avec ses alliés pour imposer des sanctions à la Mongolie. La CPI avait émis le mandat d'arrêt alléguant la implication de Poutine dans le transfert illégal d'enfants ukrainiens pendant le conflit en Ukraine depuis février 2022. Des appels à son exécution proviennent de l'Ukraine, du monde occidental et des défenseurs des droits de l'homme. À son arrivée à l'aéroport d'Oulan-Bator, Poutine a été accueilli par une garde d'honneur militaire. Sa visite vise à célébrer le 85e anniversaire de la victoire des forces soviétiques et mongoles sur le Japon. Une réunion prévue entre Poutine et le président mongol Uchnaa Khurelsukh est à venir.

21:48 Flash info : L'Ukraine utilise un drone 'Palianytsia' pour la première fois contre une cible en Crimée

L'armée ukrainienne aurait utilisé pour la première fois en août le drone-fusée maison "Palianytsia" lors d'une attaque contre un objectif militaire dans la péninsule de Crimée sous contrôle russe, selon le journal ukrainien "Ukrainska Prawda". Le nom de ce drone est choisi intentionnellement : "Palianytsia" est un terme difficile à prononcer pour les Russes. Depuis le début de l'invasion russe, les Ukrainiens utilisent ce terme pour désigner les militaires ou les infiltrés russes.

Vous pouvez consulter toutes les mises à jour précédentes ici.

Compte tenu des changements politiques en Ukraine, l'Union européenne pourrait exprimer ses préoccupations concernant le limogeage de Rostislav Shurma et d'Olha Stefanishyna, qui occupaient des postes clés dans le gouvernement ukrainien.

De plus, l'Union européenne pourrait offrir son soutien pour renforcer l'armée et la sécurité ukrainiennes suite aux attaques russes sur les territoires ukrainiens, comme la frappe sur Poltava qui a fait de lourdes pertes. L'Union européenne pourrait proposer de fournir à l'Ukraine un équipement militaire avancé ou une formation pour renforcer ses capacités de défense.

Lire aussi: