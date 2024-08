- Après la fin des émeutes, l'espoir de la paix en Angleterre

Après l'absence de nouveaux troubles d'extrême droite en Angleterre, l'espoir grandit pour un retour durable à la normale. De nombreuses villes craignaient de nouvelles émeutes le mercredi soir, mais des milliers de personnes ont défilé dans les rues contre la haine et la violence. Les individus d'extrême droite étaient à peine visibles. Le soulagement était palpable dans tout le pays.

Des émeutes dans plusieurs villes d'Angleterre et d'Irlande du Nord ont maintenu le pays en alerte pendant plusieurs jours. Il y a eu des attaques contre les forces de sécurité, les logements pour demandeurs d'asile, les mosquées et les magasins. Des briques, des poteaux de clôture et d'autres projectiles ont été jetés. Des voitures et des bâtiments ont été incendiés. Des dizaines d'officiers ont été blessés.

Le Premier ministre Keir Starmer a attribué la soirée relativement paisible à la police et au système de justice. "Je pense que le fait que nous n'ayons pas connu les troubles redoutés hier soir est dû au fait que nous avions de nombreux policiers en service (...)", a déclaré le politician du Labour.

De plus, la poursuite rapide par le système de justice a envoyé un "très fort message", a-t-il déclaré, mais il a tout de même convoqué une nouvelle réunion du comité de crise national Cobra.

Des peines de prison longues ont été prononcées

Les émeutes ont été déclenchées par des informations fausses sur Internet concernant le suspect présumé d'une attaque au couteau sur des enfants à Southport près de Liverpool à la fin juillet, lors de laquelle trois filles âgées d'environ 12 ans ont été tuées et d'autres blessées.

Il était affirmé que le suspect présumé était un immigrant irrégulier avec un nom musulman - les deux affirmations sont fausses. Le suspect est un adolescent de 17 ans né en Angleterre, fils d'immigrants rwandais.

Le Service de poursuite couronne a déclaré que près de 150 personnes avaient été inculpées jusqu'à présent. Près de 500 avaient été arrêtées auparavant. Dans certains cas, des peines de prison longues ont été imposées.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a remercié ceux qui ont manifesté pacifiquement et les forces de sécurité. Il a ajouté : "Et à tous les voyous d'extrême droite qui veulent encore répandre la haine et la division - vous ne serez jamais les bienvenus ici."

Le chef de Scotland Yard parle d'une "soirée réussie"

Le soulagement était également reflété dans les titres des journaux. "La nuit où les manifestants anti-haine ont tenu tête aux voyous" titrait le tabloïd conservateur "Daily Mail", "Des milliers de personnes descendent dans les rues pour affronter la menace de la droite" pouvait-on lire en Une du "The Guardian".

Le chef de Scotland Yard, Mark Rowley, a parlé d'une "très réussie soirée" et a loué l'engagement des contre-manifestations pacifiques. "Nous avons eu des milliers d'officiers dans les rues et je pense que la démonstration de force et, franchement, la démonstration d'unité des gens ont ensemble surmonté les défis", a-t-il déclaré, selon la BBC.

Organisation : 25 000 manifestants contre la violence d'extrême droite

Stand Up to Racism a déclaré qu'environ 25 000 personnes s'étaient gathering dans tout le pays pour protester contre la violence d'extrême droite. Parmi eux se trouvaient de nombreuses personnes dans le borough londonien de Walthamstow, dans l'est de Londres, ainsi que dans les villes de Bristol, Brighton, Liverpool et Sheffield.

La secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Police, Diana Johnson, n'était pas encore prête à donner le feu vert malgré les développements. C'est bien que la violence et les crimes des derniers jours n'aient pas été répétés, a-t-elle déclaré à la chaîne d'information Sky News, mais il y a des annonces pour d'autres manifestations d'extrême droite.

Le Parlement régional de Belfast tiendra une séance spéciale

Outre les villes anglaises, des émeutes ont également eu lieu dans la capitale nord-irlandaise de Belfast. Les autorités estiment que des forces paramilitaires étaient impliquées dans ces incidents.

Plus de 25 ans après la fin de la guerre civile entre catholiques et protestants, des groupes armés dissidents existent toujours dans cette partie du RU. Cette fois-ci, la violence était dirigée contre la police et la minorité musulmane, dont les entreprises ont été ciblées lors d'attaques.

During a special session of the regional parliament, lawmakers from both religious backgrounds strongly condemned the violence. Co-First Minister Michelle O'Neill of the Catholic-republican party Sinn Féin addressed the rioters, saying: "We see you, we reject you and we reject your attitudes and actions."

Despite the long prison sentences handed down for those involved, there were still concerns about future far-right protests. The authorities decided to keep a close eye on any excluded individuals who might incite unrest.

Lire aussi: