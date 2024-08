Après la faillite de l'opérateur FTI: les clients peuvent s'attendre à une indemnisation bientôt

Près de dix semaines après l'effondrement de l'agence de voyage FTI, les clients touchés peuvent bientôt espérer une indemnisation. Le Fonds allemand d'assurance voyage (DRSF), qui couvre les voyages organisés, a désormais lancé le processus de remboursement, comme annoncé par le DRSF. Il s'agit probablement de "l'un des plus grands processus de remboursement pour la protection des consommateurs dans l'histoire de la République fédérale", a déclaré le Co-PDG Ali Arnaout.

Selon les informations, cela concerne plus de 215 000 voyages organisés annulés. En outre, il y a 60 000 touristes en voyage organisé qui se trouvaient déjà en vacances avec FTI au moment de la faillite. Le montant des remboursements s'élève à plusieurs millions d'euros à chiffres moyens. À partir d'aujourd'hui, les personnes concernées seront contactées et pourront ensuite soumettre leur demande de remboursement en ligne. Auparavant, une porte-parole avait déclaré que la plupart des remboursements devraient être effectués d'ici l'automne.

FTI, précédemment le troisième plus grand opérateur de voyages allemand après TUI et DER Touristik, a déposé son bilan au début juin et a annulé tous les voyages Previously booked. Le DRSF couvre déjà les paiements effectués pour les voyages organisés en cas d'insolvabilité de l'opérateur de voyages. Cette protection ne s'applique pas aux composants de voyage individuels tels que les réservations d'hôtel pures.

