- Après la discussion, l'équipe de la Coupe Davis a commencé avec succès en Chine.

Après la controverse entourant l'attribution des matchs de la Coupe Davis à la Chine, l'équipe allemande de tennis messieurs a commencé son parcours vers la finale avec panache, en battant la Slovaquie 3-0. Le joueur vedette Alexander Zverev était absent, mais Tim Pütz et Kevin Krawietz, tous deux finalistes à l'US Open, ont relevé le défi.

La victoire a été douce pour Philippe Steiner, qui a poussé un soupir de soulagement après le match. Le capitaine de l'équipe Frederick Muller a déclaré : "Il était essentiel de commencer par une victoire. Nous avons maintenant deux matchs cruciaux à venir."

Kramer protège les chances de la Slovaquie

L'Allemagne avait déjà pris une confortable avance lors des matchs simples joués entre Marterer et Yannick Kramer, et Hanfmann contre Jozef Kovalik, lors de leur premier match de groupe. Marterer a remporté un match difficile contre Lukas Klein avec un score de 6-4, 7-5. Hanfmann, malgré une forme pas au top, a réussi à revenir d'un set de retard pour remporter la victoire 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) contre Kovalik.

Kramer, un produit de Karlsruhe, était loin de son meilleur niveau mais a réussi à inverser la tendance en leur faveur et à éviter un potentiel égalisation. À 4-5 dans le troisième set, il a même sauvé un point de match. Quelques instants plus tard, Kramer a remporté le point crucial pour l'Allemagne.

Dans le match double final, Pütz et Krawietz, fraîchement revenus de leur défaite à New York, ont fait preuve de résilience. Malgré leur courte pause, ils sont sortis victorieux, battant Klein et Igor Zelenay 7-5, 6-3.

"Gagner en menant 2-0 était un avantage considérable pour nous. Cela a éliminé la pression et a facilité le match", a déclaré Pütz. "Je pense que nous avons bien joué dans les circonstances données", a-t-il admis, reconnaissant qu'il était "épuisé" mais aussi "heureux" de leur départ victorieux.

L'attribution du groupe C allemand à la Chine par la Fédération internationale de tennis (ITF) avait entraîné de nombreux problèmes de voyage et suscité de vives critiques. "Je pense que toutes les équipes ici sont d'accord pour dire que jouer ici est presque absurde", avait déclaré Muller.

Marterer : "Il pourrait y avoir un résultat inattendu"

Malgré l'atmosphère oppressante dans la salle, les Allemands sont restés solidaires sur le court. Jeudi, l'équipe solide, privée de Zverev, ainsi que de Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer et Daniel Altmaier, affrontera le Chili.

"Nous nous sommes tous bien préparés. Nous sommes habitués à ces conditions. Je pense qu'il pourrait y avoir un résultat inattendu jeudi", a prédit Marterer. Les États-Unis seraient le dernier concurrent du groupe samedi.

Avec les quatre meilleurs joueurs de simple absents de l'équipe allemande, Marterer et Hanfmann prennent maintenant la tête. Les deux joueurs ont lutté contre les nerfs lors du premier des trois matchs de groupe. Hanfmann, classé numéro 1 allemand et 96e mondial, a fait preuve d'un excellent jeu de service contre les Slovaques, tandis que Marterer, classé 104e mondial, a bien joué.

"Je pense que j'ai bien joué", a déclaré le natif de Nuremberg. "J'espère que je pourrai maintenir ce niveau de performance pour les matchs à venir. Alors nous pourrions être en

Lire aussi: