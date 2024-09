- Après la compétition, l'équipe de la Coupe Davis a commencé son voyage en Chine avec succès.

La Décision Controversée de la Coupe Davis a Soulevé un Débat, mais l'Équipe Allemande Triomphe

Un article sur les débats houleux concernant l'attribution controversée des matchs de la Coupe Davis à la Chine, l'équipe masculine de tennis allemande, dirigée par l'entraîneur Michael Kohlmann, a commencé sa campagne pour la finale avec une victoire contre la Slovaquie à Zhuhai. Malgré l'absence de leur meilleur joueur, Alexander Zverev, l'équipe allemande a réussi à remporter la victoire, gagnant les deux matchs simples et rendant le match de doubles inutile.

Le Chemin Vers Malaga

Maximilian Marterer, de Nuremberg, était satisfait de leur début et en voulait plus. Il a facilement battu Lukas Klein 6:4, 7:5. Yannick Hanfmann a ensuite fait preuve de résilience, remontant un déficit pour gagner 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) contre Jozef Kovalik, sauvant même un point de match à 4:5 dans le troisième set avant de remporter la deuxième victoire cruciale.

L'obstacle de se qualifier comme les deux meilleures équipes de leur groupe, passant ainsi aux quarts de finale à Malaga, en Espagne, en novembre, a maintenant été surmonté.

Les finalistes de l'US Open Tim Puetz et Kevin Krawietz, qui sont arrivés la nuit précédente, ont été dispensés de la pression de gagner le match de doubles grâce aux excellents matchs en simple. La décision de l'ITF d'attribuer le groupe C allemand à la Chine a entraîné des difficultés de voyage importantes et a suscité de vives critiques. "Je pense que la plupart des équipes ici sont d'accord pour dire que c'est plus ou moins absurde d'être ici", a déclaré Kohlmann.

La Confiance de Marterer pour le Défi à Venir

Malgré l'intense humidité dans la salle, les Allemands ont gardé leur sang-froid sur le terrain. Le lendemain, l'équipe, sans Zverev, Struff, Koepfer et Altmaier, affrontera le Chili, l'adversaire le plus difficile.

"We've all put in lots of effort during our preparations. We feel comfortable amidst these conditions. I believe there might be a small surprise coming on Thursday," shared Marterer. The U.S.A. will serve as their last group adversary on Saturday.

Hanfmann Perform Despite Struggles

Considering the German singles players' top four positions in the world rankings, Marterer and Hanfmann have taken center stage. Both wrestled with nerves in their opening group duels. Hanfmann did not put forth his best performance against Kovalik but still engineered a turnaround, praising the victory after 2 hours and 17 minutes. "We've managed to secure the second point, and that's already a triumph," said the Karlsruhe native, who holds the German number one position and has a global ranking of 96th.

Marterer kicked off his contest with an ace break in the initial game and defended this lead through robust service games. In the second set, he demonstrated admirable calmness and resilience under tight serving circumstances.

"I believe I played rather well," Marterer remarked. "I hope to maintain this form in the upcoming matches. Then, we could have a highly successful stint."

Other teams also faced challenges due to the ITF's decision to host the group in China, sharing Kohlmann's sentiments about the travel difficulties and criticism. The German team's success against Slovakia in Zhuhai served as a reminder that les équipes des autres nations pourraient également livrer des performances impressionnantes, même sans leurs meilleurs joueurs.

Lire aussi: