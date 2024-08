- Après la chaleur intense, il y a un risque de fortes pluies et de grêle.

À la suite d'une série de jours estivaux caniculaires, certaines régions de Bade-Wurtemberg sont menacées par des orages et des averses torrentielles. Dès le début de l'après-midi, le service météorologique allemand (DWD) prévoit des pluies torrentielles d'environ 25 litres par mètre carré par heure et des vents forts atteignant jusqu'à 70 kilomètres par heure dans la Forêt-Noire. elsewhere, les températures peuvent atteindre 34 degrés avec des éclaircies.

Le bulletin météorologique pour samedi indique que des orages brefs pourraient se produire dans les montagnes, comme l'a annoncé le DWD. Dimanche commence avec un ciel clair et des conditions sèches, avec des températures oscillant entre 26 et 33 degrés. Cependant, tout au long de la journée, des averses légères et des orages intenses sont attendus.

Selon le DWD, lundi suivra le même schéma : des débuts idylliques cèdent la place à des conditions inconfortables en raison d'orages intenses apportant des pluies torrentielles et des vents puissants.

Samedi, le service météorologique allemand met en garde contre la possibilité d'orages brefs dans les montagnes de la Forêt-Noire du Sud. Malgré les premiers ciels clairs dimanche, des averses légères et des orages intenses sont prévus tout au long de la journée dans la Forêt-Noire du Sud.

Lire aussi: