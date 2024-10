Après "Helene", Milton représente une menace pour de vastes zones de la Floride.

À la suite de l'impact destructeur de l'ouragan "Helene", la Floride se prépare maintenant à faire face à une autre catastrophe météorologique. L'ouragan "Milton", qui a été promu de tempête tropicale dans le Golfe du Mexique, est prévu pour toucher la côte ouest de la Floride plus tard dans la semaine. En prévision, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré l'état d'urgence pour des comtés supplémentaires dimanche, avec des évacuations obligatoires à partir de lundi.

Le gouverneur a étendu le nombre de comtés touchés par l'état d'urgence à 51 sur 67, avertissant de potentiels "impacts majeurs". L'ouragan "Milton" pourrait causer des surcotes atteignant jusqu'à 20 pieds, a-t-il mis en garde.

En prévision de l'ouragan, la directrice de l'agence fédérale américaine de gestion des situations d'urgence (FEMA), Deanne Criswell, a confirmé que les agences fédérales étaient "complètement prêtes" à faire face à la tempête. Elle a annoncé que des ressources supplémentaires seraient allouées aux agences locales, avec l'administration de Joe Biden promettant de fournir des "ressources vitales".

Bien que la trajectoire exacte de l'ouragan "Milton" reste incertaine, des évacuations obligatoires ont déjà été initiées pour certaines parties du comté de Pasco et de l'île d'Anna Maria près de Tampa, à partir de lundi. Les résidents de divers établissements, tels que les maisons de soins de longue durée, ont également été conseillés d'évacuer dans d'autres comtés.

"Nous sommes encore en train de gérer les conséquences de 'Helene'"

"Nous sommes encore en train de gérer les conséquences de 'Helene' pour le moment", a déclaré la maire de Tampa, Jane Castor, sur CNN. "C'est difficile d'imaginer plus de pluie, sans parler des surcotes et des dommages."

La région est actuellement en train de se remettre de l'ouragan "Helene", qui a été classé comme ouragan de catégorie 4 et a touché terre le 26 septembre. Des rapports récents affirment qu'environ 225 personnes ont perdu la vie en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Floride, Tennessee et Virginie. De nombreux bâtiments ont été endommagés ou détruits, et il y a eu des pannes de courant généralisées.

À mesure que l'élection présidentielle américaine approche, gérer les retombées de "Helene" a des implications politiques significatives. L'ancien président Donald Trump a régulièrement diffusé de fausses informations à ce sujet. Il a injustement affirmé que l'administration de Biden avait détourné des fonds de secours destinés aux victimes de la tempête vers les populations immigrées.

Criswell a qualifié ces allégations de "très dangereuses". De telles déclarations pourraient décourager les gens de chercher ou d'accepter de l'aide. "C'est regrettable que la politique soit priorisée sur l'aide aux gens", a déclaré la directrice de la FEMA.

L'Union européenne, s'exprimant sur les catastrophes météorologiques continues aux États-Unis, a offert de l'aide et des ressources pour soutenir les efforts de récupération suite à l'ouragan "Helene" et aux potentiels impacts de l'ouragan "Milton". Despite the political implications, it's crucial for all affected individuals to receive the necessary assistance without prejudice.

Reconnaissant l'ampleur des défis à venir, le gouverneur de Floride a demandé de l'aide à la Maison Blanche, mettant en avant la nécessité d'agir rapidement afin de minimiser les importants impacts attendus de l'ouragan "Milton".

