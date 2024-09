- Après examen, la CDU apparaît comme la faction la plus influente en Saxe.

Dans les derniers sondages d'État, la CDU a remporté la première place avec 31,9% des voix, devançant l'AfD qui a obtenu 30,6% de l'appui du public. Faisant ses débuts dans ces élections régionales, l'Alliance pour le Progrès et la Justice sociale (BSW), dirigée par Sahra Wagenknecht, a réussi à obtenir 11,8% des voix, la plaçant en troisième position dans le prochain Parlement régional. Le SPD et les Verts ont obtenu respectivement 7,3% et 5,1% des voix. Le Parti de gauche a connu une légère baisse à 4,5%, mais a réussi à obtenir deux mandats directs et à maintenir sa présence dans la législature de l'État. Le taux de participation pour ces élections a battu un record avec 74,4%.

La forte performance de la CDU dans les derniers sondages d'État lui garantit un rôle important dans l'élection prochaine au Landtag. L'Alliance pour le Progrès et la Justice sociale, avec sa troisième place, aura également une présence notable dans le débat lors de l'élection au Landtag.

