- Après deux décennies de mariage, ils ont décidé de se séparer.

Actrice de "King of Queens", Leah Remini (54 ans), et son mari Angelo Pagán (56 ans) ont décidé de mettre fin à leur mariage après 21 ans de vie commune. Les deux ont annoncé la nouvelle sur Instagram, expliquant : "Après 28 ans ensemble et 21 ans de mariage, nous avons décidé de divorcer. Cette décision n'a pas été prise à la légère, et même si c'est difficile, nous essayons de rester optimistes car nous savons que c'est la bonne décision pour nous."

Honnête et ouvert

Remini et Pagán ont exprimé leur fierté quant à la manière dont ils ont géré cette situation, mais ont également reconnu la tristesse qu'ils ressentent. Ils ont ajouté : "Nous avons des décisions difficiles à prendre alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre de nos vies. Nous sommes toujours proches de nombreuses façons, mais séparés dans d'autres."

Les parents d'une fille adulte ont également abordé les raisons de leur séparation. "Nous avons été les meilleurs amis pendant si longtemps. Nous aimons toujours passer nos vacances ensemble, regarder nos émissions préférées et organiser des réunions de famille. Alors, la véritable question est : pourquoi maintenant ?" Ils ont clarifié que leur lien remained strong, mais a évolué vers quelque chose de différent. Ils ont expliqué que la vie change les gens, et qu'ils ont tous deux évolué dans des rôles qui ne leur convenaient plus.

Remini et Pagán ont également mis en avant les aspects positifs de leur longue union. "Nous pensons qu'un mariage qui dure aussi longtemps et est rempli de tant de beaux souvenirs, y compris celui d'avoir élevé notre fille incroyable, mérite d'être célébré. De notre point de vue, ce mariage a été un immense succès."

Restant vrai

Le couple a insisté sur l'importance d'être honnête et ouvert concernant leur situation, déclarant : "Given that our marriage has been so publicly known for many years, we wanted to share this unfamiliar world with all of you as we step into the next phase of our lives." Ils ont partagé un collage d'une photo ancienne et d'une plus récente pour accompagner leur déclaration.

Leah Remini et Angelo Pagán se sont rencontrés pour la première fois dans un restaurant cubain à LA en 1996. Ils ont décidé de se marier à Las Vegas en juillet 2003, et leur fille Sofia (20 ans) est née l'année suivante. Leur mariage et la naissance de leur fille ont été enregistrés dans leur propre émission de télé-réalité.

Leah Remini et Angelo Pagán ont mentionné l'année de leur mariage, 21, lorsqu'ils ont annoncé leur décision de divorcer dans leur publication Instagram conjointe. Ils ont également réfléchi à la durée de leur mariage, déclarant : "Nous avons été ensemble pendant 28 ans et mariés pendant 21 ans."

Lire aussi: