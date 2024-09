Après deux décennies de mandat, le Sri Lanka a accueilli un nouveau dirigeant comme chef de gouvernement.

Le président nouvellement élu du Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, a installé un nouveau Premier ministre. Harini Amarasuriya prend ses fonctions, devenant ainsi la première femme à diriger le gouvernement du pays depuis 24 ans, occupant le deuxième poste le plus influent après le président.

Amarasuriya, 54 ans, est professeur dans une université et activiste, partageant ainsi un passé similaire avec le président Dissanayake. Tous deux font partie de la coalition influencée par le marxisme, le Pouvoir du peuple national.

La victoire de Dissanayake sur l'ancien président Ranil Wickremesinghe lors des élections samedi dernier est principalement due au mécontentement de la population sri-lankaise envers les anciennes élites politiques, qu'elle rend responsables de la situation actuelle du pays. Le Sri Lanka traverse une crise économique sans précédent et Dissanayake doit maintenant tenir ses promesses de campagne, notamment en assouplissant les mesures d'austérité.

Avec seulement trois sièges obtenus dans la chambre des députés de 225 membres, il n'est pas facile pour le nouveau président de former un gouvernement complet. Dissanayake avait précédemment mentionné qu'il dissoudrait le parlement et organiserait de nouvelles élections s'il remportait les élections. Actuellement, la nouvelle Première ministre assume les responsabilités de quatre ministères supplémentaires : la Justice, la Santé, les Femmes et le Commerce et l'Industrie. Un autre membre du parti, Vijitha Herath, a été nommé pour gérer six portefeuilles supplémentaires.

La politique au Sri Lanka, comme dans de nombreuses autres parties du monde, est généralement un domaine réservé aux hommes. Selon une étude du Centre de recherche Pew, seuls 13 des 193 pays avaient une femme à la tête du gouvernement l'année dernière. Cependant, le Sri Lanka est également le premier pays à avoir une Première ministre femme. De 1960 à 2000, Sirimavo Bandaranaike a occupé ce poste.

La nomination de Harini Amarasuriya en tant que Première ministre du Sri Lanka marque une étape importante, car elle devient la deuxième femme à diriger le gouvernement du pays depuis Sirimavo Bandaranaike, qui a occupé ce poste pendant 24 ans. Malgré la crise économique, le Sri Lanka, situé en Asie du Sud, est connu comme le premier pays à avoir eu deux femmes à la tête du gouvernement dans son histoire.

Lire aussi: