Mariah Carey se trouve actuellement confrontée à une situation doublement tragique : la chanteuse a annoncé que sa mère, Patricia, et sa sœur aînée, Alison, sont décédées le même jour pendant le week-end. Les raisons de leur décès n'ont pas encore été révélées. Carey a exprimé sa gratitude d'avoir passé la semaine précédente avec sa mère avant son décès, déclarant qu'elles étaient plus proches que jamais à ce moment-là. Cependant, leur relation n'a pas toujours été facile, comme Carey l'a révélé dans ses mémoires "The Real Deal of Mariah Carey" en 2020.

Dans son livre, Carey a abordé sa relation complexe avec sa famille, avec une attention particulière portée à sa mère, Patricia. Elle a écrit : "Comme de nombreux autres aspects de ma vie, mon parcours avec ma mère est rempli de contradictions et façonné par des vérités opposées. Ce n'était pas noir ou blanc, mais un spectre de sentiments." Leur relation a été marquée par des difficultés et des épreuves.

Carey a passé la plupart de son enfance sous la surveillance de sa mère, avec sa sœur aînée et son frère, ne voyant son père, Alfred, que les week-ends. Ses parents se sont séparés lorsqu'elle avait seulement trois ans, et leur mariage a été entaché de racisme. Patricia, une chanteuse d'opéra blanche, a été reniée par sa propre mère pour avoir épousé Alfred, un homme noir.

"Notre relation est comme marcher sur un fil du rasoir de fierté, de douleur, de honte, de gratitude, de jalousie, d'admiration et de déception", a écrit Carey au sujet de sa relation avec sa mère dans son livre. Il semble que Patricia ait eu du mal à gérer la célébrité de sa fille. Elle a un jour dit à Carey qu'elle devrait se considérer chanceuse si elle devenait moitié la chanteuse qu'elle était.

Carey a coupé tous les liens avec ses frères et sœurs. La thérapie l'a aidée à accepter et à gérer ses difficiles relations familiales. Elle a même changé les noms de ses membres de famille dans sa tête, en disant : "Ma mère est devenue Pat, Morning est devenu mon ex-frère, Alison mon ex-sœur. J'ai dû arrêter d'attendre d'eux qu'ils se transforment soudainement en la mère, la grande sœur et le grand frère idéaux."

Malgré leurs hauts et leurs bas, Mariah Carey et sa mère ont réussi à se réconcilier et à reconnaître les talents de l'autre. En 2010, elles ont même collaboré sur un duo pour un album de Noël. Carey a dédié son mémoire à sa mère, en écrivant : "Pour Pat, ma mère, que je crois vraiment avoir toujours fait de son mieux. Je t'aimerai autant que je le peux."

