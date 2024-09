Après avoir subi un autre revers important dans leur campagne, Trump et Harris ont repris leurs activités politiques.

Kamala Harris s'entretiendra avec l'Association nationale des journalistes noirs à Philadelphie, une occasion importante non scénarisée pour une candidate qui s'en tient généralement à son message. Auparavant, Trump avait affirmé à tort lors d'une discussion avec le même groupe que Harris ne s'était récemment transformée en une personne noire.

La situation suit la prévention par le Secret Service d'une tentative de tir contre Trump sur son terrain de golf de West Palm Beach. Cela aurait pu être la deuxième tentative contre la vie de l'ancien président. Cet incident met en scène la manière dont la campagne à venir pourrait se dérouler, en particulier pour Trump, qui doit assister à un événement dans le Michigan pour critiquer le bilan de Biden et Harris dans un État pivot crucial.

Trump a répliqué lundi en accusant Harris et Biden d'alimenter cette dernière menace contre sa vie. Il a affirmé à Fox News Digital que leur rhétorique le cible et les a qualifiés de véritable menace. Il a également dénoncé le président et le vice-président démocrates sur son site Truth Social.

Après la première tentative d'assassinat, Biden a admis que c'était une erreur d'encourager les partisans à mettre une " cible " sur Trump, mais ni lui ni Harris n'ont semblé reculer de leurs mises en garde sur les risques que Trump représente pour la démocratie. During the debate, Harris utilized the January 6, 2021 US Capitol attack, Charlottesville riots, and Trump's prediction of a 'bloodbath' should he lose as examples of his dangerous rhetoric.

The Democratic vice president advocated for moving past this issue during the debate, stating, "Let's turn the page on this."

Trump a une histoire de langage inflammatoire et d'imagerie violente, un fait reconnu par certains démocrates. Debbie Dingell, représentante démocrate du Michigan, lors d'un événement de canvassage pour la campagne de Harris, a déclaré que Trump "stimule la peur et l'anxiété" parmi le public.

Dingell a souligné la nécessité de comprendre le rôle de Trump dans cette violence et son escalade, déclarant : "Cette violence doit cesser, mais nous devons également comprendre qui il est et dans quelle mesure il y contribue."

La campagne de Harris a tenté d'éviter de discuter de la tentative d'assassinat présumée dans un contexte politique lundi. Malgré l'affirmation de Trump selon laquelle le tireur présumé en Floride était motivé par leur rhétorique, peu d'aides y croyaient.

Alors que Biden et Harris poursuivaient leurs plans après l'incident en Floride, ils ont montré un contraste marqué par rapport à leur réponse à la première menace d'assassinat contre Trump pendant l'été.

Situation actuelle de la course à la présidentielle de 2024

La situation est délicate pour la campagne de Trump, alors que les premiers bulletins de vote sont distribués à un moment où son avance initiale a diminué et où son avantage en matière de financement a disparu.

Harris est sortie du dernier débat de la semaine avec de l'élan, avec 63 % des téléspectateurs qui ont jugé sa performance supérieure à celle de Trump, selon un sondage CNN réalisé par SSRS.

Un signal d'alarme pour Trump est apparu dimanche, lorsqu'un sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, réalisé par Ann Selzer, a révélé que son avance en Iowa s'était resserrée à 47 % contre 43 % pour Harris. Selon le même sondage, Biden avait une avance de 50 % à 32 % en juin.

L'Iowa, que Trump a remportée de 8 points en 2020, n'était pas considérée comme un État compétitif. Cependant, le sondage a noté une augmentation de la probabilité de voter parmi divers groupes démocrates, notamment les femmes, les Iowans diplômés de l'université, les habitants des villes et les moins de 45 ans.

Un sondage ABC News et Ipsos publié dimanche mettait Harris en tête de Trump au niveau national, avec 52 % de soutien parmi les électeurs probables contre 46 % pour Trump. Il a également mis en évidence un écart marqué entre les sexes, les femmes soutenant fortement Harris (55 % contre 44 %), tandis que les électeurs masculins probables étaient divisés à égalité (49 % pour chacun).

Réponse de Trump dimanche

Après la tentative présumée d'assassinat, Trump a passé la journée à parler à ses conseillers et alliés, y compris pendant son confinement au Trump International Golf Course. Plusieurs sources ont rapporté que Trump semblait de bonne humeur, plaisantant même qu'il était deux sous le par pendant le tir et commentant avec enthousiasme son "jeu de golf" bien joué.

Lorsque l'on a abordé avec lui la couverture médiatique de la présumée deuxième tentative d'assassinat, Trump a demandé des mises à jour sur la situation. Une troisième source a confirmé que Trump était résolu à croire qu'il sortirait vainqueur de l'élection de novembre.

La rapidité de la réponse du Service secret à l'incident en Floride, contrairement à leur réponse tardive lors du tir à Butler, en Pennsylvanie, a été soulignée. Alors que certains proches de Trump ont exprimé un premier choc en apprenant le tir, ils ont rapidement été rassurés sur la sécurité de Trump. Le Service secret a brièvement informé les membres de la campagne de Trump de la situation alors qu'il était encore en confinement, selon deux sources.

Cependant, la manière dont Trump est passé aux attaques politiques après l'incident en Floride contrastait vivement avec sa réponse initiale au tir en Pennsylvanie.

Après le tir en Pennsylvanie, l'ex-président a appelé à l'unité, sautant les attaques politiques rapides qu'il avait faites auparavant.

Cet incident s'est produit pendant la campagne de Biden, une période où il peinait à surpasser sa mauvaise performance lors du débat de juin. Quelques jours plus tard, Biden a démissionné, Harris a revendiqué la nomination démocrate, et l'avance de Trump a disparu.

Inquiétudes pour la sécurité de Harris

La présumée tentative d'assassinat de Trump du week-end dernier, qui a suscité une condamnation bipartisane de la violence politique, semble susciter des craintes pour la sécurité de Harris pendant sa campagne.

L'équipe a reçu des suggestions de nombreux partisans et alliés ces derniers temps pour abandonner les rassemblements en plein air, considérant qu'ils sont plus difficiles à sécuriser. L'inquiétude vient du sentiment que les événements intérieurs sont plus gérables en matière de sécurité, selon une source.

Jusqu'à présent, les rassemblements de Harris ont été principalement des événements intérieurs, à l'exception de deux occasions dans le Wisconsin et le New Hampshire. L'événement du New Hampshire était particulièrement exposé, nécessitant une grande barrière de verre de protection autour du podium. Bien que les rassemblements en plein air n'aient pas été complètement exclus, la campagne devrait continuer à organiser la plupart de ses événements à l'intérieur, selon une source.

La campagne est vigilante pour éviter tout soupçon de politisation de l'incident précédent. L'équipe est consciente du discours qui pourrait être perçu comme incitant à la violence contre l'ancien président.

À un événement de campagne estival dans le Michigan, suite à la première tentative d'attentat contre Trump, Harris a reconnu l'équilibre délicat que doivent maintenir les campagnes face à un discours politique exacerbé.

"Dimanche soir, notre président Joe Biden a appelé à l'union, et l'union doit comprendre la croyance que tandis que l'histoire de notre nation a été marquée par la violence politique, la violence n'est jamais acceptable. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté à ce sujet", a-t-elle déclaré lors de l'événement.

"Simultanément, l'essence de la démocratie américaine - l'essence de toute démocratie - repose sur une compétition féroce d'idées, de politiques et de vision pour l'avenir. Tout comme nous devons rejeter la violence politique, nous devons également défendre les discussions ouvertes sur les enjeux de cette élection", a-t-elle ajouté.

