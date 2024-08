Après avoir sauté du 10e étage, un corps est autopsié.

Un jeune homme de 23 ans saute du tremplin de 10 mètres d'une piscine de Brême - et décède. La cause exacte du décès reste inconnue, alors que la police enquête sur cet accident tragique. Des sauts douloureux se produisent occasionnellement, mais ce cas est sans précédent selon les piscines de Brême.

Après une plongée mortelle du tremplin de 10 mètres à Stadionbad près du stade de la Weser, les pathologistes examinent le corps du jeune homme. La cause exacte du décès reste inconnue, selon un porte-parole de la police. Le jeune homme de 23 ans a refait surface brièvement après le saut, mais est décédé peu après.

Selon les piscines de Brême, deux maîtres-nageurs ont assisté à la mauvaise chute et à l'atterrissage du jeune homme. "Nous pensons qu'il a eu un malheur", a déclaré un porte-parole. Le jeune homme a refait surface, mais a fait des mouvements de natation incertains, son état se détériorant visiblement. Les maîtres-nageurs ont réagi immédiatement, l'ont sorti de l'eau et lui ont prodigué les premiers secours, en vain.

Un tel incident ne s'est jamais produit à Brême auparavant. "Les gens atterrissent souvent mal, mais ils se retrouvent juste avec les fesses rouges, peut-être une ecchymose ou une blessure à l'oreille", a déclaré le porte-parole. Ce cas est incomparable. "C'était simplement un accident très, très tragique."

Une équipe d'intervention en crise soutient le personnel, et le tremplin de 10 mètres reste fermé par respect. "On ne peut pas simplement continuer", a déclaré le porte-parole. Du personnel spécialement formé surveille toujours les tremplins, s'assurant qu'aucun enfant ne pousse dans l'eau et que seuls les nageurs expérimentés sautent.

Ceux qui ont sauté des tremplins de 3 mètres, 5 mètres et 7,5 mètres peuvent tenter le tremplin de 10 mètres. "Il faut s'entraîner pour le tremplin de 10 mètres pour évaluer le saut", conseille le porte-parole. En sautant d'un tremplin de 10 mètres, on atteint une vitesse d'environ 50 kilomètres par heure et il faut viser un contact minimal avec la surface de l'eau à l'entrée.

