Après avoir passé un an derrière les barreaux, un Allemand est libéré dans une prison de Majorque.

L'année dernière, les autorités espagnoles ont arrêté un groupe de jeunes hommes allemands sur l'île de Majorque. Ils étaient accusés du viol présumé d'une jeune fille de 18 ans. Selon les derniers rapports, les prévenus originaires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) ont été libérés de leur détention provisoire. L'enquête se poursuit.

Plusieurs jeunes hommes, inculpés pour avoir commis un crime sexuel en groupe, ont été remis en liberté après avoir passé plus d'un an en détention préventive à Majorque, selon une source fiable basée à Palma. Les motifs et les détails de leur libération n'ont pas encore été dévoilés.

Les accusés sont suspectés d'avoir forcé une jeune touriste allemande de 18 ans, que l'un d'entre eux avait rencontrée à la plage de Ballermann, à participer à des activités sexuelles ou à être simple spectatrice. Selon les rapports de police, l'un des suspects aurait même enregistré l'acte avec son téléphone en juillet 2023.

Les cinq hommes, âgés de 21 à 23 ans, qui ont été arrêtés à Majorque pour suspicion de viol en groupe, viennent de la région du Märkischer Kreis en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW). Le parquet compétent de Hagen poursuit son enquête contre les cinq individus, comme annoncé.

L'un des membres du groupe a été libéré peu après. Il a réussi à fournir des preuves crédibles pour prouver son innocence dans cette affaire présumée de viol, selon les informations. Selon le "Mallorca Zeitung", un sixième suspect a été libéré sous caution de 10 000 euros en septembre.

La libération de tous les suspects ne signifie pas la clôture du dossier. L'enquête se poursuit sur la base des informations existantes. Une condamnation en Espagne pourrait entraîner des peines de prison allant jusqu'à 12 ans.

La libération de tous les suspects ne signifie pas la clôture du dossier. L'enquête se poursuit sur la base des informations existantes. Une condamnation en Espagne pourrait entraîner des peines de prison allant jusqu'à 12 ans.

