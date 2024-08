Après avoir passé un an derrière les barreaux à Majorque, un Allemand a été libéré.

Il y a environ douze mois, les autorités espagnoles ont arrêté un groupe de jeunes hommes allemands sur l'île de Majorque. Ils sont suspectés d'avoir violé une jeune fille de 18 ans. Récemment, ces hommes originaires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été libérés sous caution après avoir passé plus d'un an en détention préventive.

Selon les informations d'une source fiable à Palma, les cinq Allemands, désormais accusés de pratiques sexuelles coercitives ou d'observation passive, ont été libérés sous caution après avoir passé plus d'un an en détention préventive sur l'île de Majorque. Les raisons et les détails initiaux de leur libération n'ont pas été divulgués.

Les faits concernent une jeune Allemande de 18 ans en vacances, que l'un des suspects avait rencontrée zuvor sur la célèbre plage de Ballermann. Selon les forces de l'ordre, l'un des accusés aurait enregistré l'incident avec son smartphone en juillet 2023.

Les cinq hommes, âgés de 21 à 23 ans, originaires du Märkischer Kreis, Sauerland en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ont été initialement détenus pour suspicion de viol en réunion. Le parquet de Hagen en Allemagne a promis de poursuivre son enquête contre les cinq suspects.

Parmi les accusés, l'un d'eux a été libéré peu après son arrestation. Il a réussi à convaincre de son innocence concernant l'allegation de viol. Selon le "Mallorca Zeitung", un sixième suspect a été libéré sous caution de 10 000 euros en septembre.

La libération des suspects ne signifie pas la clôture du dossier. L'enquête se poursuit sur la base des faits actuels. Une condamnation en Espagne pourrait entraîner des peines de prison allant jusqu'à 12 ans.

La libération temporaire de l'un des suspects a soulevé des questions sur l'allegation de viol contre eux. Malgré leur libération, l'enquête sur l'affaire continue de progresser.

Lire aussi: