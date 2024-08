- Après avoir été maltraitée, la baby-sitter risque des années de prison.

Un ancien baby-sitter de 32 ans a été condamné à 11 ans et six mois de prison pour abus sexuels sur enfants avec l'intention de produire de la pornographie infantile. En outre, une détention préventive a été ordonnée, a déclaré un porte-parole du tribunal régional de Hanovre après le verdict.

L'homme a été reconnu coupable d'abus sexuels graves sur des enfants, motivés par la pédophilie, et a cherché à se faire reconnaître dans des forums pertinents en publiant des images de ces abus. Le procès s'est déroulé à huis clos.

Les enfants âgés de 10 mois à 7 ans ont été les victimes.

Au début du procès, le procureur a déclaré que le 32 ans avait une "prédilection pédosexuelle pour les filles en bas âge". Ses victimes comprenaient sa propre nièce.

Les abus ont eu lieu, entre autres, à Hanovre entre 2017 et 2023. Selon le porte-parole, le 32 ans, qui avait déjà des condamnationspreviouses, a fait des aveux complets.

Selon l'acte d'accusation, le 32 ans a proposé ses services de baby-sitting. Son but était d'entrer en contact avec le plus grand nombre d'enfants possible, a déclaré le procureur. L'homme possédait une grande quantité d'images et de vidéos pornographiques - environ 122 000 images et environ 17 000 vidéos.

Les actes odieux d'abus sur enfants ont eu lieu dans la ville de Hanovre, située dans l'État allemand de Basse-Saxe. Au cours du procès, il a été révélé que le 32 ans avait travaillé Previously comme baby-sitter à Hanovre.

