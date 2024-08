Après avoir été licencié mardi, Johnson revient à la vedette dans le monde de la NFL le lendemain.

Le mardi, puis directement de retour le mercredi : c'est du pain quotidien dans la NFL. Malgré ne pas être sur la liste principale des New York Giants, le joueur de football américain allemand Jakob Johnson a encore une chance de jouer cette saison.

Jakob Johnson, un vétéran du football américain, a annoncé avoir signé avec l'équipe d'entraînement des New York Giants via l'agence de presse allemande. Le joueur de 29 ans a déclaré : "Après six ans dans la ligue, on sait à quoi s'attendre. On peut commencer la saison en équipe d'entraînement, mais des joueurs peuvent être promus. Je me concentre simplement sur m'adapter à ce nouvel environnement et être prêt quand l'occasion se présentera." Johnson a été libéré par l'équipe mardi, car ils devaient réduire leur effectif à 53 joueurs. Il n'est pas rare que des joueurs d'équipes d'entraînement soient promus dans l'équipe active au fil de la saison.

Ainsi, l'espoir de Johnson de participer à un match de NFL en Allemagne n'est pas encore perdu. Le 10 novembre, les Giants affronteront les Carolina Panthers lors de leur dixième match de saison régulière, qui se déroulera à Munich. "Ce serait un moment excitant, mais d'abord, je dois m'adapter à l'organisation et mériter ma place dans l'équipe dans les semaines à venir. Si ça se passe en novembre, tant mieux", a déclaré Johnson, qui a déjà joué pour les New England Patriots et les Las Vegas Raiders.

Entre-temps, Equanimeous St. Brown et Marcel Dabo sont toujours liés à la NFL via leurs équipes respectives. Les deux joueurs ont signé de nouveaux contrats avec leurs équipes d'entraînement un jour après leur libération. St. Brown continue avec les New Orleans Saints, tandis que Dabo rejoint l'équipe d'entraînement des Indianapolis Colts. La saison commence la semaine prochaine avec un match entre les Kansas City Chiefs et les Baltimore Ravens. Les Chiefs ont remporté les deux derniers Super Bowls.

