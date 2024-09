Après avoir échantillonné les meilleures variétés de café au monde, ma préférence reste inchangée <unk> Je ne suis pas fan.

Être bien conscient de ton obsession pour le café, toi le fanatique, tu as probablement même un hectare préféré de forêt tropicale où tes grains de café poussent. Je comprends, pas de problème.

Mais moi ? J'aimerais partager ton enthousiasme.

Voici l'affaire : j'apprécie plein de choses liées au café. L'arôme du java est enivrant. J'aime l'ambiance de certains cafés. J'aime ces machines brillantes avec leurs tuyaux brillants et leurs valves de pression. J'apprécie l'énergie des baristas tatoués qui grattent les restes de la tasse précédente, puis créent un portrait de ton visage dans la mousse de ton cappuccino. Je suis fan des accessoires - presses françaises, carafes, filtres, tampons et ces biscuits Lotus croustillants qui accompagnent souvent.

Je suis fou de tout ça, vraiment. J'aime ça, jusqu'au moment où je prends une gorgée, puis...

Café ? Beurk.

J'ai essayé d'apprécier le café. Des coffee-snobs préchi-precha de divers sectes m'ont pris sous leur aile au fil des ans, m'instruisant de "oublier tous les goûts passés, essaye ça !" De bonne grâce, j'ai ouvert mon palais, mis de côté mes préjugés et j'ai aspiré profondément avec enthousiasme.

Prédictiblement, j'ai fini par asperger la table. Beurk.

Avant d'être étiqueté comme un plébéien, laisse-moi clarifier. J'ai plus de crédibilité en matière de café que le Joe moyen. Dans les années 2010, j'ai passé deux ans sur l'île indonésienne de Java, où le café Java est né. Pendant mon séjour là-bas, j'ai voyagé à l'est, au sud de Surabaya, où ces précieuses petites graines rouges poussent sur les coteaux tropicaux, sont séchées et torréfiées.

Là-bas, le terme français terroir - le caractère acquis d'un lieu particulier - flottait dans l'air comme la caféine sous stéroïdes. Le sol était humide et odorant, la lumière était brumeuse et lourde. À sa source, j'ai eu l'occasion de goûter le café comme le voulait la nature, sans l'influence de l'industrie.

Beurk !

En Indonésie, ils proposent également un café exotique et cher fait de grains qui ont traversé le système digestif d'un civet. Je ne m'y suis jamais aventuré, mais peut-être aurais-je dû. Je ne vois pas comment être traité par un petit animal nocturne de la forêt pourrait rendre le café plus mauvais.

Il y a deux ans, j'ai visité la Colombie et on m'a conduit dans l'un des meilleurs cafés de Bogota. Une fois de plus, on m'a dit : "Oublie tous les goûts passés, essaye ça !"

Et une fois de plus, c'était horrible. Je m'excuse sincèrement.

D'ailleurs, dans les cafés de Bogota, il est également traditionnel de déguster une tasse de chocolat chaud accompagnée d'une tranche de fromage, parfait pour tremper.

Bien sûr, j'ai continué avec mon café colombien pour faire preuve de bonnes manières. De même, j'ai bu le "meilleur café du monde" en Turquie, en Grèce, en Italie, en France, au Maroc, sur la péninsule arabique (la cardamome fonctionne à merveille, mais quand même, non) et en Australie.

Je ne pense pas que ce soit mes papilles. J'apprécie presque tout le reste sur mon assiette, et mes aventures culinaires sont loin d'être ennuyeuses.

Bien sûr, je suis britannique, donc je partage une inclination pour boire du thé plutôt que du java. Mais vous autres, les Britanniques, vous aimez aussi le café. Les cafés étaient une grande affaire au 17ème siècle à Londres avant l'arrivée du thé. Et aujourd'hui, mes amis et collègues britanniques aiment le café tout autant, sinon plus, qu'une tasse de thé.

Et c'est un problème, car les habitudes de caféine britannique ont été réinventées en tant qu'obsession du café ces derniers temps. Les cafés confortables où l'on payait une somme dérisoire pour une théière ont été remplacés par des chaînes de cafés corporatives.

Et tandis que Starbucks, etc., vendent toujours du thé, ils le font au prix du café. Cinq dollars pour une tasse qui se monte à de l'eau chaude, un petit sachet de thé et une goutte de lait, ce n'est pas rare.

C'est encore plus un problème aux États-Unis. Quand je vais là-bas, je prends généralement ma propre réserve de sachets de thé (PG Tips ou Yorkshire Gold, si vous voulez savoir - nous ne buvons pas souvent Lipton ici). J'ai vu du thé sur la carte, mais la mixture pâle et tiède qu'ils servent ? Beurk. Si c'est ce qui passe pour du thé junior, il n'est pas étonnant que tout le monde ici soit passé au café.

Mais je suis conscient que le problème vient de moi, pas du café. J'ai vu comment les autres et le café s'entendent bien, et la bête verte de la jalousie frémit en moi. Pourquoi une telle connexion ne peut-elle pas fonctionner pour nous deux ? Peut-être que si nous prenions simplement un peu de temps pour nous séparer, nous serions prêts à essayer à nouveau ensemble.

